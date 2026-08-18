Activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Las Hurdes

Extremadura registra este martes un nuevo incendio para el que ya se han desplegado hasta 36 efectivos de extinción. El fuego se ha declarado sobre las 15.00 horas dentro del término municipal de Pinofranqueado, en Las Hurdes.

Entre dos alquerías

El Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a poblaciones, ya que las llamas se han originado entre las alquerías de Avellanar y Robledo. Se han movilizado 3 unidades de bomberos forestales terrestres, 2 unidades de maquinaria pesada, 1 helitransportada, 1 agente del Medio Natural y 1 técnico de extinción. Además, 4 aviones y 3 helicópteros ayudan a los medios desplegados sobre el terreno.

Paco Castañares

En el dispositivo colaboran medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales en Pinofranqueado, bomberos de la Diputación de Cáceres y patrullas de la Guardia Civil.

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(EN ACTUALIZACIÓN)