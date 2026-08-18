Asaja denuncia la desaparición de un choto como consecuencia de la macrofiesta ilegal de La Granja

La macrofiesta ilegal de La Granja ha provocado la supuesta desaparición de un choto de una finca cercana, según ha denunciado en redes sociales Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores).

Según recoge la asociación en su publicación, "al no permitirse el acceso de vehículos a la zona donde se desarrolla la fiesta 'rave' ilegal de La Granja, por los controles establecidos por los agentes, el ganadero de dicha zona se vio afectado por no poder acceder a su explotación y atender a su ganado".

Aunque el mensaje difundido en redes sociales habla de la muerte del animal, desde la propia organización agraria desmienten ahora ese extremo y aseguran que no se ha encontrado el cadáver. "Si estuviera muerto se habría encontrado el cadáver", explican.

Así lo cuenta Ángel García Blanco, presidente de Asaja. "Este ganadero vino denunciando que el domingo los agentes de la Guardia Civil no le dejaron pasar a su finca y, ya el lunes, descubrió que el ternero no estaba", relata.

Según explica, el propietario considera que, de haber podido acceder a la explotación el domingo, quizá la situación podría haberse evitado. El caso ha quedado así en una denuncia sobre una supuesta falta de acceso a la finca y la desaparición posterior del animal.

La Guardia Civil niega problemas de acceso

La versión de Asaja choca, no obstante, con la que ofrece la Guardia Civil. Desde la Benemérita no solo desmienten que se haya impedido el paso a ganaderos y agricultores a sus explotaciones, sino que aseguran que no les consta ninguna queja por parte de ningún agricultor relacionada con esta cuestión.

"Lo que no se está permitiendo es el paso a la fiesta ilegal, pero los ganaderos y agricultores no tienen ningún problema para pasar", señalan.

Los agentes añaden que, debido al dispositivo desplegado durante estos días y al continuo movimiento de personas y vehículos en la zona, "ya les conocemos a todos". En cualquier caso, insisten en que no tienen constancia de incidentes de este tipo.

Por el momento, por tanto, no existe confirmación de que el animal haya muerto ni tampoco de que su desaparición esté relacionada directamente con las restricciones establecidas en torno a la rave.

Salida escalonada

Mientras tanto, la macrofiesta se acerca a la fecha que los propios participantes habían señalado como el momento de finalización. Varios de los asistentes aseguraron a este diario este lunes que el martes llegaría el final de la rave.

La Guardia Civil sí confirma que se está produciendo una salida escalonada de vehículos de la zona, aunque no confirma ni desmiente que la fiesta haya terminado ya. "Nosotros hasta que no se vaya el último vehículo vamos a continuar con el dispositivo", señalan los agentes.

Galería | Así es la 'rave' de La Granja (Cáceres) /

En cuanto a las incidencias registradas durante la noche, la Guardia Civil asegura que no se ha producido ninguna relevante durante la pasada madrugada, aunque se mantienen los servicios de auxilio sanitario ante las necesidades que puedan surgir entre los participantes.

La rave podría estar finalizando después de dejar imágenes y anécdotas en un pequeño pueblo que, durante unos días, ha multiplicado por 10 su población.