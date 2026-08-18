Aviones y drones combatirán la pudenta en 20.000 hectáreas de arroz en Extremadura

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha comenzado el tratamiento fitosanitario contra la pudenta del arroz, una plaga que puede provocar pérdidas de producción y reducir la calidad comercial del cereal. La campaña se desarrollará durante las próximas dos semanas en 25 términos municipales de Extremadura y beneficiará a alrededor de 20.000 hectáreas de cultivo.

Las aplicaciones se realizarán mediante pulverizaciones aéreas con aviones y drones. El producto empleado será un piretroide autorizado para este tipo de tratamientos, que se aplicará mediante técnicas de ultrabajo volumen y con una dosis de un litro por hectárea.

La actuación ha comenzado a petición de las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal dedicadas al cultivo del arroz, entidades que reúnen a la mayoría de los productores extremeños de este cereal y que colaboran en el desarrollo de la campaña.

La pudenta del arroz (Eysarcoris ventralis West) ocasiona importantes daños en este cultivo. / Cedida

Seguimiento desde junio

El Servicio de Sanidad Vegetal ha realizado desde mediados de junio un seguimiento de la evolución de la plaga para determinar el momento más adecuado para aplicar los productos fitosanitarios, según ha informado este martes la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Antes de que las aeronaves comiencen a operar en cada zona, el servicio comunicará el tratamiento a los ayuntamientos afectados y a las asociaciones de apicultores con un preaviso mínimo de dos días. Con esta comunicación, la Administración pretende garantizar el cumplimiento de la normativa, respetar los plazos de seguridad y preservar la riqueza apícola.

La campaña cuenta con un presupuesto total de 249.197 euros, financiado íntegramente con fondos autonómicos. De esa cantidad, 50.215 euros corresponden al producto empleado y otros 198.982 euros a los servicios de las aeronaves.

Daños de la pudenta en los granos de arroz. / Junta de Extremadura

El "ojo de perdiz" que devalúa el arroz

La pudenta del arroz (Eysarcoris ventralis) es un chinche que ataca el cultivo y deprecia comercialmente el producto, además de poder ocasionar pérdidas tanto de calidad como de producción.

Su acción deja en el grano maduro una mancha oscura conocida como "ojo de perdiz". Este daño puede tener una incidencia especialmente acusada en algunas variedades de grano largo, ya que favorece un mayor porcentaje de granos partidos y reduce el valor final de la cosecha.