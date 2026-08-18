Extremadura, entre las comunidades donde menos cuesta volver al cole: 598 euros en la pública y 1.578 en la privada

La vuelta al cole dará algo más de margen al bolsillo de las familias extremeñas que al de buena parte del país. Extremadura se ha situado entre las comunidades autónomas donde afrontar el comienzo del curso resulta más económico, con un desembolso mínimo estimado de 598 euros por hijo en la enseñanza pública y 1.578 euros en la privada, según el análisis realizado por la Asociación Española de Consumidores (Asescon).

Las diferencias territoriales son importantes. La asociación ha advertido de que residir en una u otra comunidad puede suponer hasta 200 euros de diferencia por alumno en un colegio público y alcanzar los 345 euros en el caso de la enseñanza privada. Precisamente en esta última modalidad Extremadura ocupa la posición más económica entre las autonomías analizadas: los 1.578 euros calculados para una familia extremeña quedan muy lejos de los 1.923 euros de Madrid, la cifra más elevada.

Extremadura, también entre las más baratas en la pública

El panorama es similar en los centros públicos. Asescon ha situado el gasto mínimo por alumno en Extremadura en 598 euros, lo que coloca a la comunidad entre las tres con menor factura de España. Solo Asturias, con 556 euros, y Galicia, con 566, presentan cantidades inferiores. Tras Extremadura aparece Castilla-La Mancha, con 605 euros.

En el extremo contrario se encuentra Madrid, donde la estimación alcanza los 756 euros por estudiante, seguida de Cataluña (735 euros), País Vasco (720) y Cantabria y Navarra, ambas con 710 euros. La diferencia entre la comunidad más cara y la más económica alcanza así los 200 euros por hijo únicamente en la enseñanza pública.

Un escolar espera junto a un familiar a la entrada del colegio en una jornada de regreso a las aulas. / Carlos Gil

El estudio ha calculado que, con carácter general, las familias españolas gastarán como mínimo este curso 635 euros por hijo en un centro público, 733 euros en uno concertado y 1.849 euros en uno privado. Se trata, no obstante, de importes mínimos que pueden crecer considerablemente en función de las necesidades de cada alumno y de las decisiones de compra de los hogares.

Libros, uniforme, comedor y transporte

El tipo de centro condiciona especialmente la factura. En la enseñanza pública, Asescon ha estimado 210 euros para uniforme, 130 para material escolar, 100 para transporte, 95 para comedor y otros 100 euros para diferentes gastos. En los colegios concertados, el uniforme asciende a 228 euros, el comedor a 160, el material a 140 y el transporte a 105.

La diferencia se dispara en la enseñanza privada. Solo la matrícula supone unos 556 euros, a los que se añaden 358 euros en libros, 295 en uniforme, 210 en material escolar, 190 en comedor y 140 en transporte. Extremadura vuelve a aparecer en este apartado como la autonomía más económica, con un mínimo de 1.578 euros, seguida de Asturias (1.602) y Castilla-La Mancha y Galicia (1.635).

La petición a los centros y el consejo a las familias

Ante una factura que puede crecer muy por encima de estas estimaciones, la Asociación Española de Consumidores ha reclamado a los centros educativos "contención" a la hora de solicitar materiales o libros de texto, después de recibir quejas de familias por productos que, según aseguran, apenas terminan utilizándose durante el curso.

A los hogares, Asescon les ha recomendado planificar las compras, comparar precios y evitar adquirir todo el material en un único establecimiento. También ha aconsejado reutilizar siempre que sea posible libros, prendas y material de cursos anteriores y aprovechar el inicio del año académico para fomentar entre los menores hábitos de consumo responsable. Para las familias extremeñas, al menos sobre el papel, el regreso a las aulas partirá este año desde una de las facturas más contenidas de España.