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Altas temperaturas

Extremadura domina el mapa del calor a medianoche: ocho de las diez máximas, con Coria a la cabeza

Le siguen Cañaveral y Serradilla, con temperaturas de 34 y 33,3 grados, respectivamente

Insomnio en las noches tropicales.

Insomnio en las noches tropicales. / El Periódico

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E. P. E.

El calor no da tregua y Extremadura ha dominado esta medianoche el mapa de las altas temperaturas. Ocho de las diez temperaturas más elevadas de toda España se han registrado en la región, con la localidad cacereña de Coria a la cabeza, donde los termómetros han alcanzado los 34,3 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cañaveral, también en la provincia de Cáceres, ha sido el segundo municipio español donde más ha costado conciliar el sueño, con 34 grados, mientras que en Serradilla (Cáceres) han llegado a los 33.3 ºC. En Piedralaves (Ávila) y Zorita (Cáceres) han anotado 32.9 ºC; en Valverde del Fresno (Cáceres), 32.6 ºC; en Plasencia (Cáceres) han apuntado 32.5 ºC; y en Brozas (Cáceres), 32.2 ºC.

De igual forma, en Castuera, en la provincia de Badajoz, los termómetros han llegado a los 32.1 grados.

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Estos valores han situado a estas localidades como las diez más calurosas de España durante esta madrugada.

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