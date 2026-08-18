Extremadura, entre las primeras comunidades para acceder a las plazas del Imserso: viajes desde 50 euros

Extremadura estará entre las primeras comunidades autónomas en las que se abrirá la reserva de los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027. Las personas acreditadas como preferentes podrán acceder a las plazas desde el 14 de septiembre, mientras que las no preferentes tendrán que esperar hasta el día 15.

Junto a Extremadura, la comercialización comenzará en esas mismas fechas en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja. En el resto de comunidades, la compra se abrirá los días 16 y 17 de septiembre, dependiendo de la condición preferente o no preferente de los solicitantes.

La agencia Viajes Batalyos de Badajoz se llena de personas para reservar sus escapadas del Imserso. / Santi García

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha comenzado a enviar 2.938.156 cartas a las 4.602.255 personas acreditadas para participar en el programa. Cada comunicación recoge la fecha exacta a partir de la cual el usuario podrá reservar, así como una clave de cuatro dígitos diferente a la de temporadas anteriores.

La carta también incluye la relación de acompañantes autorizados. Además del titular del expediente, podrán viajar el cónyuge, la pareja de hecho o los hijos en situación de discapacidad que figuren en la acreditación.

Las fechas en Extremadura

El calendario de comercialización establece cuatro fechas principales. En Extremadura, las personas usuarias preferentes podrán comprar sus viajes desde el lunes 14 de septiembre, mientras que las no preferentes lo harán a partir del martes 15.

La condición preferente se determina mediante la baremación de las solicitudes, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa reguladora del programa y en la resolución de la convocatoria. Entre otros factores, se en cuenta si se ha viajado el año anterior o si se le concedió o no la primera opción.

La playa de Poniente de Benidorm. / EL PERIÓDICO

Entre el 14 y el 18 de septiembre, los solicitantes solo podrán escoger entre los viajes asignados al cupo de su provincia. El Imserso distribuye las plazas disponibles para cada destino en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en cada territorio.

Este sistema pretende "escalonar la venta y evitar la sobrecarga" de las centrales de reservas, según ha explicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. A partir del 19 de septiembre podrán reservarse los viajes que hayan quedado disponibles en cualquier provincia española.

Tarifa reducida de 50 euros

El programa ha mantenido para esta temporada la tarifa reducida de 50 euros, independientemente del destino, dirigida a los pensionistas con menos recursos. El Imserso asumirá el importe restante del viaje. En total, se han reservado 7.447 plazas para las personas que perciban una prestación igual o inferior a la cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad de la Seguridad Social.

También se conservará un porcentaje de plazas para quienes quieran viajar acompañados de sus animales de compañía, tanto en los destinos de costa peninsular como en los de costa insular. Estos desplazamientos deberán ajustarse a la normativa y a los cuidados requeridos por los animales.

Mayores a las puertas de un agencia de viajes de Cáceres. / EL PERIODICO

Casi 900.000 plazas

El Imserso ofrecerá durante la temporada 2026-2027 un total de 879.213 plazas. De ellas, 440.284, el 50,1%, corresponderán al turismo de costa peninsular y 228.142, el 25,9%, a los destinos de costa insular.

Las otras 210.787 plazas, el 23,9% del total, se destinarán al turismo de escapada, que comprende circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, Ceuta y Melilla y viajes de procedencia europea.

El organismo ha distribuido el 36% de las plazas de cada lote proporcionalmente entre los diferentes meses de la campaña. La medida busca contribuir a la desestacionalización de los viajes y evitar una excesiva concentración durante los periodos de mayor ocupación.

La comercialización permanecerá abierta durante toda la temporada, ya que las cancelaciones, modificaciones y renuncias generan nuevas disponibilidades que se incorporan progresivamente al sistema.

Las personas acreditadas podrán reservar sus viajes de costa peninsular, costa insular o turismo de escapada a través de las páginas de Turismo Social y Mundicolor. Para completar la compra por internet necesitarán el DNI y la clave de cuatro dígitos incluida en la carta. También podrán acudir a cualquiera de las agencias de viajes autorizadas. En este caso, únicamente tendrán que presentar el DNI.