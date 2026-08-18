Extremadura se reunirá con Portugal el 2 de septiembre para impulsar la EX-A1 hasta Lisboa.

La Junta de Extremadura mantendrá el próximo 2 de septiembre una reunión con el ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz, para abordar la continuidad internacional de la autovía EX-A1 y su integración en un corredor por carretera entre Madrid y Lisboa. Lo ha anunciado este martes el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, durante una visita a las obras ejecutadas en la EX-108.

Desde Moraleja, Ramírez ha explicado que este encuentro bilateral pretende aclarar el calendario, la financiación y los compromisos de Portugal para completar la conexión desde la frontera extremeña hasta Castelo Branco. La Junta también quiere conocer cuándo prevé el país vecino firmar el acuerdo con España para construir el futuro puente internacional sobre el río Erjas, ante la "espantada" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Es lamentable que tengamos que acudir al Gobierno portugués a pedir auxilio porque al Gobierno de España ni se le espera", ha afirmado.

Autovia autonómica EX-A1, cerca de Plasencia. / Toni Gudiel

Más de 60 kilómetros pendientes

La continuidad del corredor requiere completar 22 kilómetros en Extremadura y aproximadamente 40 kilómetros en Portugal, desde Monfortinho hasta Castelo Branco. En total, quedan algo más de 60 kilómetros para que la EX-A1 pueda convertirse en una conexión internacional por autovía entre las capitales española y portuguesa.

La carretera extremeña termina actualmente en Moraleja y su prolongación hasta la frontera corresponde al Gobierno de España. A partir de la raya, Portugal tendría que completar su trazado hasta enlazar con la red viaria portuguesa.

Ramírez ha explicado que la Junta preguntará al ministro portugués por sus previsiones para la infraestructura: "¿En qué fechas tiene previsto poner negro sobre blanco con el Gobierno de España un acuerdo sobre el puente internacional? ¿Qué financiación maneja para su parte de la obra y en qué plazo piensa ejecutarla?", ha recalcado. El consejero ha resumido los asuntos que quiere concretar en cinco puntos: "calendario, plazo, ejecución, compromiso e inversión".

Críticas al Gobierno de España

Francisco Ramírez ha cargado contra el Ministerio de Transportes por no responder a las peticiones planteadas desde Extremadura. La Junta mantiene contactos desde septiembre de 2024, remitió el pasado 27 de febrero un borrador de acuerdo bilateral al Ministerio de Asuntos Exteriores y volvió a interesarse por el trámite en abril. Además, la presidenta María Guardiola envió una carta al Ministerio de Transportes el 20 de mayo para exigir la firma del acuerdo.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, charla con el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez / Javier Cintas

Ramírez ha defendido que completar los 22 kilómetros pendientes no puede entenderse solo como un ahorro de tiempo, que ha cifrado en siete minutos, sino como una conexión internacional. En suelo extremeño, la Junta sitúa el coste de la actuación en torno a los 270 millones de euros: el tramo Moraleja-Cilleros supondría unos 114 millones; el de Cilleros hasta la conexión del puente internacional otros 100 millones; y el acceso al puente, junto con la propia infraestructura, unos 60 millones.

Ocho millones en la EX-108

El anuncio de la reunión con Portugal se ha producido durante la visita del consejero a las obras de mejora en la EX-108, una carretera autonómica que conecta la zona norte de la provincia de Cáceres con Portugal. Ambas intervenciones suman una inversión próxima a ocho millones de euros y tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, garantizar la estabilidad de la infraestructura y reforzar las condiciones de circulación en una carretera que soporta "un importante volumen de tráfico".

La primera ha consistido en una obra de emergencia en el punto kilométrico 9,3, contratada por 933.000 euros, para estabilizar un terraplén de 13 metros de altura afectado por las borrascas registradas durante enero y febrero. Los trabajos, que incluyen un muro de contención para evitar nuevos desplazamientos, se encuentran prácticamente finalizados.

La segunda actuación comprende la mejora de 27 kilómetros de la EX-108, en el tramo comprendido entre la glorieta de la EX-A1, en Moraleja, y el puente sobre el río Erjas, en la frontera con Portugal. Se trata de una intervención integral para mejorar la seguridad viaria y homogeneizar las condiciones del itinerario, con un presupuesto de 6,93 millones de euros, financiado con Fondos Feder y adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) CNES Araplasa-Sendin Pav y Abast.

Los trabajos presentan ya un grado de ejecución superior al 40% y contemplan la renovación del firme en dos tramos diferenciados, la reordenación del cruce de la EX-108 con la carretera CC-150, que comunica con Vegaviana, así como la instalación de nuevos elementos destinados a incrementar la seguridad de los usuarios. En concreto, se están colocando nuevas barreras metálicas, mejorando el balizamiento mediante sistemas ahuyentadores de fauna y renovando la señalización a lo largo del itinerario.

Durante la visita, Ramírez ha destacado el avance de los trabajos y el compromiso de la Junta de Extremadura con la mejora de una infraestructura fundamental para la movilidad del norte de la región.