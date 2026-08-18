Trabajos de extinción
Un incendio forestal moviliza a 49 efectivos del Plan Infoex en Cañamero
El fuego, declarado este martes en la localidad cacereña, se mantiene en nivel 0 y en las labores de extinción participan bomberos forestales, efectivos de la Diputación de Cáceres y agentes de la Guardia Civil
El Plan Infoex ha declarado este martes, 18 de agosto, el nivel 0 por un incendio forestal en Cañamero, en la provincia de Cáceres, que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de extinción sobre el terreno.
Amplio dispositivo contra el incendio
En las labores para combatir las llamas trabajan medios del Plan Infoex, junto a bomberos de la Diputación de Cáceres y efectivos de la Guardia Civil desplazados hasta la zona afectada por el fuego.
49 efectivos trabajan en Cañamero
El operativo está integrado por un total de 49 intervinientes, según la información facilitada por el Plan Infoex, que mantiene movilizados distintos recursos terrestres y aéreos para intentar controlar el incendio. En concreto, participan en la extinción cuatro unidades forestales terrestres y otras tres unidades helitransportadas, a las que se suman un agente del Medio Natural y dos técnicos de extinción.
El incendio, en nivel 0
El Plan Infoex mantiene activado el nivel 0 de peligrosidad para este incendio forestal declarado en Cañamero, mientras los equipos desplazados continúan trabajando en las tareas de extinción.
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