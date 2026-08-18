Los incendios dejan unas 5.500 hectáreas quemadas en Extremadura hasta el 15 de agosto

Extremadura acumula unas 5.500 hectáreas quemadas por incendios forestales desde el comienzo de la época de peligro alto, el pasado 1 de junio, hasta el 15 de agosto. En el balance aparece Casas de Millán como el episodio más grave de la campaña hasta ese momento, en un verano en el que también han sobresalido por su extensión los fuegos registrados en Jerez de los Caballeros y Herrera del Duque. La campaña de peligro alto permanecerá activa, salvo cambios motivados por las condiciones meteorológicas, hasta el 15 de octubre.

Casas de Millán, el incendio más grave del verano

El incendio declarado el 1 de agosto en Casas de Millán, en la provincia de Cáceres, se convirtió en el mayor incendio del verano extremeño hasta la fecha. La medición difundida tras su estabilización situó la superficie afectada en 1.352,2 hectáreas y un perímetro de unos 20 kilómetros, después de una emergencia que obligó a activar el nivel 1 del Plan Infoex y la situación operativa 1 del Infocaex.

La cercanía de las llamas a núcleos habitados y a importantes vías de comunicación llevó a ordenar la evacuación preventiva de Casas de Millán y Grimaldo, pedanía de Cañaveral. En total, unas 800 personas fueron evacuadas, 650 de Casas de Millán y 150 de Grimaldo. El fuego afectó además a la movilidad en el entorno de la A-66 y provocó incidencias en la circulación ferroviaria hasta que la mejora de la situación permitió recuperar la normalidad.

Jerez de los Caballeros supera las 500 hectáreas

Otro de los peores episodios de la campaña se produjo en Jerez de los Caballeros. El incendio registrado a comienzos de julio superó las 500 hectáreas. Destacó dentro de una semana especialmente complicada para el dispositivo extremeño. Entre el 6 y el 12 de julio, el Infoex intervino en 37 incendios forestales que afectaron en conjunto a unas 1.366,2 hectáreas. Cuatro incendios alcanzaron nivel 1 de peligrosidad durante esos días, tres en la provincia de Cáceres y uno en Badajoz.

Imagen del incendio en Jerez de los Caballeros. / Plan Infoex

Herrera del Duque, otro de los grandes focos

A finales de julio y comienzos de agosto, Herrera del Duque protagonizó otro de los incendios más extensos de la campaña. Las primeras estimaciones situaron la superficie afectada en unas 500 hectáreas calcinadas, aunque el propio balance de la Junta advertía de que se trataba todavía de una cifra estimada pendiente de datos definitivos. El incendio obligó igualmente a declarar el nivel 1 por la posible afección a personas o bienes no forestales. La semana en la que coincidieron los incendios de Casas de Millán y Herrera del Duque fue especialmente intensa: el Infoex atendió 14 incendios forestales que afectaron aproximadamente a 2.120 hectáreas.

Incendio en Las Navas, en Herrera del Duque. / El Periódico

Castuera y Malpartida de Plasencia

Antes de los grandes incendios de julio y agosto, otros fuegos habían dejado superficies importantes calcinadas en distintos puntos de la región. En Castuera, el incendio de la última semana de junio afectó a unas 149 hectáreas, mientras que en Malpartida de Plasencia otro fuego quemó aproximadamente 140 hectáreas a comienzos de julio. Ambos dejaron otro rastro relevante en una campaña que ya había comenzado con numerosos episodios de nivel 1.

El incendio de Castuera se produjo durante una semana en la que el Infoex contabilizó 31 fuegos forestales y unas 243 hectáreas afectadas. En Malpartida de Plasencia, por su parte, el fuego concentró más de la mitad de las aproximadamente 270 hectáreas quemadas por los 32 incendios registrados durante aquella semana. La superficie siguió aumentando a medida que avanzaba el periodo de mayor riesgo.

Plasencia, Hinojal, Alcántara y Brozas

Junio ya había dejado varios fuegos de importancia en la provincia de Cáceres. Los incendios registrados en Plasencia los días 11 y 13 afectaron conjuntamente a unas 116 hectáreas, mientras que el de Hinojal alcanzó aproximadamente las 89 hectáreas. Durante aquella semana se contabilizaron 22 incendios forestales, con unas 277,9 hectáreas afectadas.

Humo en las inmediaciones de una carretera en el fuego originado cerca de Hinojal. / el Periodico

Una semana después, las tormentas y los rayos volvieron a poner a prueba al operativo. Entre los incendios más significativos estuvieron los de Alcántara, con unas 76 hectáreas, y Brozas, con alrededor de 40. En total, el Infoex actuó en 43 incendios que afectaron a más de 380 hectáreas durante esos siete días.

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Agosto mantiene el riesgo pese a la menor superficie

La última semana contabilizada por la Junta, con datos difundidos el 16 de agosto, dejó 30 incendios forestales y unas 127 hectáreas afectadas provisionalmente. Aunque durante ese periodo no hubo grandes incendios, fue necesario declarar el nivel 1 en dos fuegos de la provincia de Cáceres, localizados en Eljas y Navalmoral de la Mata.