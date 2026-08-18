La Primitiva reparte un premio de más de un millón de euros

Un boleto acertante de Categoría Especial de La Primitiva ha obtenido un premio de 1.151.151,39 euros en el sorteo celebrado este lunes, 17 de agosto de 2026. El premio corresponde a los seis aciertos más el reintegro y suma las cantidades asignadas a la Categoría Especial y a la Primera Categoría.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 04, 46, 02, 28, 48 y 19, con el 18 como complementario y el 0 como reintegro. El número del Joker fue el 7076326.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto premiado con más de 1,1 millones de euros fue validado en el Despacho Receptor número 64.865, en la avenida de Los Comuneros, en Salamanca.

Además, el sorteo dejó dos boletos acertantes de Segunda Categoría, correspondiente a cinco aciertos más el complementario. Cada uno recibirá 51.544,09 euros y se han repartido en Badalona (Barcelona) y Melide (A Coruña).

En Primera Categoría hubo un acertante, con un premio de 635.710,47 euros, mientras que en Tercera Categoría se contabilizaron 93 boletos premiados con 2.032,20 euros cada uno. También hubo 4.568 acertantes de Cuarta Categoría, que recibirán 60,18 euros, y 91.750 de Quinta, premiados con 8 euros.

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La recaudación del sorteo de este lunes ascendió a 5.449.192 euros.