El SES confirma seis nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado seis nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de cuatro mujeres de 61, 67, 42 y 39 años y dos hombres de 84 y 81 años, procedentes de las localidades de Don Benito y Santa Amalia, pertenecientes a las Áreas de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. De ellos, tres se encuentran ingresados en el Hospital de Don Benito.

En total, se han registrado 17 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026, y seis permanecen en ingreso hospitalario, dos en el Hospital de Mérida y 4 en el Hospital de Don Benito.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas. El año pasado se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos.

Recomendaciones

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

Plan de Vigilancia de Vectores

Cabe recordar que el SES cuenta con el Plan de Vigilancia de Vectores 2026, en el marco del Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores, que este año ha reforzado y ampliado los sistemas de vigilancia entomológica, esenciales para la detección temprana y el control de riesgos.

En el caso del mosquito Aedes, vector del dengue, zika y chikungunya, su presencia se vigilará a través de 11 puntos de muestreo distribuidos por la región entre el 29 de junio y el 6 de noviembre. Este vector no tiene presencia estable o asentada en Extremadura por lo que la finalidad es evitar que se introduzca en la región.

Para el mosquito Culex, vector del virus del virus de la fiebre del Nilo Occidental, se va a implantar, por primera vez, un programa de vigilancia de este mosquito, con el objetivo de detectar el vector con virus.

Como novedad, el sistema incluye diez trampas fijas, ocho en Don Benito y dos en Cáceres, y una trampa móvil, que estarán operativas desde mediados de julio hasta finales de octubre, según la evolución de la campaña para detectar la presencia de mosquito infectado y de virus circulante.

Para ello se ha firmado un convenio de colaboración con la UEx a través de la Facultad de Veterinaria de Cáceres que realizará la identificación de especies y la extracción de ARN viral. Este enfoque posibilita anticiparse a la transmisión, activando medidas de prevención individual y comunitaria, así como actuaciones de control vectorial para reducir o eliminar mosquitos infectados y minimizar el riesgo de casos humanos.

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Además, este año se ha puesto en marcha en Extremadura un sistema pionero a nivel nacional de vigilancia entomológica de garrapatas, caracterizada por la participación directa del control oficial veterinario de los equipos de atención primaria, que llevarán a cabo la identificación de las garrapatas extraídas a pacientes en centros de salud y hospitales. Se identificará el género, el riesgo de aparición de granuloma por la manipulación en la extracción del paciente, así como las posibles enfermedades transmitidas por dicho género.