200 efectivos terrestres y 26 medios aéreos se suman este miércoles al dispositivo en el incendio de Las Hurdes

El incendio forestal declarado este martes en Las Hurdes afronta este miércoles una jornada clave después de una rápida evolución que obligó a evacuar a unas 700 personas de diez alquerías y a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Más de 150 efectivos han trabajado durante la madrugada en las labores de extinción, a la espera de conocer la evolución del fuego durante las primeras horas de la mañana.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) tiene previsto reunirse a las 10.00 horas de este miércoles para evaluar la situación y ofrecer una actualización sobre el estado del incendio, que mantiene activado el nivel 2 de peligrosidad y la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil (Infocaex).

Los trabajos se han concentrado especialmente en la zona que desciende desde Cerezal hacia Nuñomoral, que al término de la jornada del martes era la que más preocupaba por la intensidad de las llamas. El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, la calificó como la parte "más activa" y "más virulenta" del incendio.

Más de 150 efectivos movilizados

El dispositivo desplegado durante la madrugada ha contado con más de 150 efectivos. Entre los medios movilizados se encuentran trece unidades de bomberos forestales terrestres, cuatro agentes del Medio Natural, cinco técnicos de extinción y cuatro unidades de maquinaria pesada.

A ellos se suma la Unidad Militar de Emergencias, cuya intervención fue solicitada ante la rápida evolución del incendio. La UME desplazó hasta la zona dos grupos de 50 efectivos, además de drones y autobombas.

Fotogalería | Las imágenes del incendio de Las Hurdes / Carlos Gil

En las labores de extinción participan también efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), bomberos de la Diputación de Cáceres, personal del servicio de incendios forestales de Castilla y León, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Pinofranqueado, Guardia Civil y Cruz Roja.

Durante la jornada del martes llegaron a intervenir once helicópteros y seis aviones anfibios, que tuvieron que retirarse con la llegada de la noche. La previsión comunicada por la Junta es reforzar este miércoles el dispositivo con hasta 26 medios aéreos y superar los 200 efectivos terrestres, unas cifras que deberán confirmarse con la actualización de esta mañana.

Unas 700 personas evacuadas de diez alquerías

El incendio obligó este martes a desalojar diez alquerías de los términos municipales de Pinofranqueado y Nuñomoral ante la proximidad de las llamas. Las evacuaciones comenzaron en Avellanar y posteriormente se extendieron a Castillo, Horcajo, Erías, Cerezal, Robledo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa.

En total, unas 700 personas fueron evacuadas de manera preventiva y trasladadas a la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco.

También fue evacuado El Cottolengo de Las Hurdes, centro gestionado por las Hermanas Servidoras de Jesús que atiende a personas con discapacidad. Sus 38 usuarios, considerados especialmente vulnerables, fueron trasladados al centro sociosanitario de Plasencia.

Un incendio que llegó a estar fuera de capacidad de extinción

El fuego comenzó sobre las 14.50 horas del martes en la zona de la carretera que conecta Robledo con Avellanar, en el término municipal de Pinofranqueado. En apenas una hora y media, su rápida evolución obligó a elevar el nivel de peligrosidad hasta el 2.

Durante buena parte de la tarde el incendio permaneció fuera de capacidad de extinción debido a su comportamiento convectivo. Según explicó Bautista, el fuego llegó a generar "su propia meteorología, su propio viento, su propia temperatura", lo que dificultó que los equipos pudieran atacarlo directamente.

A partir de las 21.00 horas, los efectivos pudieron comenzar a trabajar en la cabeza del incendio, situada en la zona noreste, mientras que anteriormente las actuaciones se habían concentrado de manera puntual en los flancos este y oeste.

Las condiciones meteorológicas previstas para la madrugada, con un descenso de las temperaturas y un aumento de la humedad, abrían una oportunidad para avanzar en las tareas de extinción.

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La evolución de esos trabajos y la situación en la que se encuentra el incendio a primera hora de este miércoles se conocerán tras la reunión del Cecopi prevista para las 10.00 horas.