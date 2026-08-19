El alcalde de Pinofranqueado cifra en 900 los evacuados atendidos durante la noche: "La situación en los pueblos está tranquila"

La noche ha transcurrido con tranquilidad para los vecinos evacuados por el incendio de Las Hurdes, aunque muchos han permanecido pendientes de la evolución del fuego y preocupados por el estado de sus viviendas. Así lo ha explicado esta mañana el alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal Hernández, a las puertas de la residencia de estudiantes de Caminomorisco, donde permanecen parte de los afectados.

El regidor ha cifrado en unas 900 las personas que han pasado por los distintos puntos de acogida, de las que entre 300 y 400 corresponden al municipio de Pinofranqueado. Una cifra condicionada también por el periodo vacacional, ya que muchos vecinos se encontraban en la comarca pasando el verano.

Azabal ha destacado el papel de la residencia de estudiantes de Caminomorisco, que ha permitido acoger a los evacuados en habitaciones individuales. Reconoce que durante los primeros momentos hubo cierto caos debido a la llegada de numerosas personas, aunque la situación se fue organizando con el paso de las horas.

Muchos de los evacuados, además, han podido marcharse con familiares o regresar a sus residencias habituales. El Ayuntamiento pidió desde el principio que quienes dispusieran de una segunda vivienda o de familiares fuera de la zona abandonaran las instalaciones para evitar su saturación.

Tres viviendas destruidas en Avellanar

La principal consecuencia material del incendio hasta el momento se encuentra en Avellanar, donde tres viviendas han resultado destruidas por las llamas. Para el alcalde se trata de «la desgracia más grande» sufrida por la comarca en los últimos años.

La primera evacuación fue precisamente la de Avellanar y Horcajo. Los vecinos fueron trasladados inicialmente al Centro de Documentación de Las Hurdes, donde permanecieron hasta que se descongestionó la residencia de Caminomorisco. Posteriormente fueron trasladados a este centro, que dispone de más camas y habitaciones.

Respecto a la evolución del incendio durante la noche, Azabal señala que la situación ha sido tranquila en los núcleos urbanos, aunque el frente situado en Cerezal, dentro del término de Nuñomoral, ha continuado avanzando por la montaña en dirección a Salamanca.

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El alcalde, además, considera que los evacuados no podrán regresar todavía a sus viviendas, y apunta incluso a que podrían permanecer fuera de ellas durante el jueves. Mientras tanto, el ayuntamiento mantiene los dispositivos de acogida preparados para atender a los vecinos que continúen desplazados.