Las carreteras extremeñas suman ya 26 fallecidos en lo que va de año

26 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico ocurridos en vías interurbanas de la región en lo que va de año. Es el mismo número de víctimas que se contabilizaban a estas mismas alturas de 2025, que fue un mal año en términos de siniestralidad vial, con 39 fallecidos, siete más que en 2024. En cuanto al número de siniestros mortales, asciende a 23 entre el pasado 1 de enero y este martes, frente a los 19 registrados en el mismo periodo del año pasado.

El último de ellos se produjo este pasado domingo. Fue una colisión múltiple con tres vehículos implicados en la N-523, la carretera nacional que comunica Cáceres y Badajoz, en las inmediaciones del conocido Tiro de Pichón. En el accidente falleció una persona y otras cinco resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Abril, el peor mes

El peor mes hasta la fecha ha sido abril, en el que este año coincidió gran parte de la Semana Santa, un periodo de muchos desplazamientos por carretera.

Tres fallecidos en julio

En cuanto a este verano, durante el mes de julio se contabilizaron tres muertes en las vías interurbanas de la región. El día 20, un hombre de 23 años pereció al chocar un camión y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la autovía A-5, en el término municipal de Badajoz.

Los otros dos percances se produjeron coincidiendo con la operación especial 1 de agosto, si bien ambos ocurrieron el último día de julio. Uno de ellos tuvo lugar en el término municipal de Talayuela y se cobró una vida de una mujer de 67 años. Otras seis personas resultaron heridas en el suceso, una colisión frontolateral entre dos turismos que se produjo en el camino CG-9, que comunica las localidades de Tiétar y Navalmoral de la Mata.

Lugar del siniestro del accidente mortal de Villamiel. / GUARDIA CIVIL

Horas después, fallecía un hombre cerca del municipio cacereño de Hervás. El coche, en el que viajaban tres varones, se salió de la vía en la EX-205, a la altura del camping Pinajarro. Las otras dos personas, jóvenes de 24 años, resultaron heridas de carácter grave tras sufrir politraumatismos. El accidente se produjo después de que el vehículo se hubiera saltado un control preventivo de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

Un detenido en Villamiel

Al día siguiente, primero de agosto, un motorista falleció en el kilómetro 32 de la carretera EX-205, cerca de la localidad cacereña de Villamiel. Un conductor fue detenido por su presunta implicación en el accidente. El arrestado, un hombre de 38 años, abandonó supuestamente el lugar del siniestro sin auxiliar a la víctima y arrojó posteriormente una tasa de alcohol que casi cuadruplicaba el máximo legal permitido, según informó la Guardia Civil.

Una joven fallecida en agosto

El día 7 falleció una joven de 22 años que había resultado herida la jornada anterior en un accidente de tráfico en Tejeda de Tiétar. El percance consistió en una colisión frontal entre dos turismos. El conductor presuntamente responsable del accidente dio positivo en la prueba de alcoholemia.