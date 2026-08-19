Educación prepara un segundo contrato de emergencia para las rutas escolares en Extremadura: "No se ha parado de trabajar"

La Consejería de Educación y Formación Profesional prepara una segunda contratación de emergencia para las rutas escolares mientras continúa examinando las solicitudes presentadas en el primer procedimiento. La Administración todavía no ha concretado cuántos recorridos incluirá esta nueva convocatoria ni cuándo se abrirá el plazo para que las empresas puedan presentar sus propuestas.

"No se ha parado de trabajar", han recalcado desde el departamento que dirige Sandra Valencia, con el objetivo de que el curso comience con "total normalidad". La consejería asegura además que mantiene un contacto continuo con las asociaciones del transporte y los representantes de las asociaciones de madres y padres.

El primer proceso de emergencia se activó para cubrir las 356 rutas afectadas por el retraso de la licitación ordinaria. Las empresas tuvieron hasta las 12.00 horas del lunes 17 de agosto para presentar sus solicitudes, con el objetivo de que el servicio esté operativo cuando comiencen las clases, el próximo 10 de septiembre.

E. P. E.

Desde el cierre del plazo, el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (Epesec) ha comenzado a abrir y comprobar la documentación recibida. Educación ha señalado que las solicitudes han sido "numerosas", aunque todavía no ha facilitado el número de empresas participantes ni cuántas rutas cuentan con alguna propuesta.

Subsanaciones en varias solicitudes

La revisión ya ha permitido detectar documentación que debe completarse o corregirse. "Se han detectado subsanaciones en diferentes solicitudes revisadas hasta el momento y se ha procedido a comunicar a las empresas la corrección correspondiente", han explicado fuentes de la consejería.

El Epesec debe comprobar, entre otros documentos, la identificación y características de los vehículos, las autorizaciones de transporte, la ITV, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, las pólizas de seguro y las declaraciones responsables aportadas por las compañías.

Educación ha defendido la necesidad de verificar todos estos requisitos antes de adjudicar los servicios. "Es fundamental que los vehículos y la documentación estén en regla, ya que no solo se asegura el derecho a la educación de los alumnos, sino también su seguridad y bienestar", han indicado las mismas fuentes.

Fotogalería | Las familias extremeñas y los estudiantes protestan por la falta de transporte escolar /

El resultado de este examen permitirá determinar cuántas rutas pueden adjudicarse mediante el primer procedimiento y cuáles deberán incorporarse a la segunda contratación de emergencia. También deberán resolverse previamente los requerimientos de subsanación comunicados a las empresas.

Pendientes de la licitación ordinaria

La vía excepcional se ha abierto después de que un error en el Anexo II bis obligara a dejar sin efecto las ofertas registradas en la licitación ordinaria. El fallo ha afectado a 17 expedientes, diez correspondientes a la provincia de Badajoz y siete a la de Cáceres, que comprenden 356 recorridos utilizados diariamente por unos 10.000 estudiantes.

El nuevo plazo de esos concursos permanecerá abierto hasta el 9 de septiembre a las 23.59 horas. La documentación administrativa se examinará el día 11 y las ofertas económicas se abrirán el 18, por lo que los contratos ordinarios no podrán estar adjudicados cuando comience el curso.

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Los servicios de emergencia tendrán carácter provisional y decaerán a medida que cada ruta sea adjudicada mediante la licitación ordinaria. Si alguno de los expedientes no llega a resolverse, podrán mantenerse hasta la finalización del curso 2026/2027. Este calendario también está condicionado por los dos recursos presentados contra el procedimiento, sobre cuyo fondo todavía no se ha pronunciado la Comisión Jurídica de Extremadura.