Consecuencia del incendio forestal
Cortadas las carreteras CC-122 y CC-137 por el incendio de Las Hurdes
La Guardia Civil ha cerrado ambas vías para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las labores de los efectivos que trabajan en la zona
Las carreteras CC-122 y CC-137 permanecen cortadas al tráfico como consecuencia del incendio forestal de Pinofranqueado, que desde este martes mantiene desplegado un amplio dispositivo de emergencia en Las Hurdes. La Guardia Civil ha cerrado ambas vías para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las labores de los efectivos que trabajan en la zona.
Los cortes se enmarcan dentro del dispositivo establecido a raíz de la evolución del incendio, que durante la jornada de este martes obligó también al desalojo de un total de diez alquerías de la comarca.
En torno a 700 personas han sido evacuadas de las zonas afectadas por el fuego. De ellas, 250 fueron trasladadas hasta una residencia en Caminomorisco, mientras que otras 34, especialmente vulnerables, se encuentran en Plasencia junto con cuatro trabajadores de la residencia en la que viven de manera interna. El resto de los evacuados se encuentran en Pinofranqueado, Plasencia, segundas residencias o domicilios de familiares.
30 efectivos
Actualmente, alrededor de 30 efectivos de la Guardia Civil permanecen desplegados en la zona, donde realizan labores de vigilancia y seguridad y colaboran con el resto de los servicios de emergencia que participan en el dispositivo.
El operativo continúa activo y, en caso de que sea necesario, se incorporarán nuevas patrullas para reforzarlo. La Guardia Civil mantiene además la coordinación con el resto de organismos y servicios intervinientes y permanece pendiente de la evolución del incendio y de las necesidades de la población afectada.
Está prevista una nueva reunión del Cecopi a las 15.00 horas, en la que se analizará la evolución de la situación y se determinarán, en su caso, las medidas que resulten necesarias.
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