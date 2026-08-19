Cotrina ofrece la colaboración del PSOE para afrontar "desde la unidad" el incendio de Las Hurdes

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha ofrecido al gobierno de la Junta de Extremadura su colaboración para afrontar "desde la unidad" la lucha contra el incendio declarado en la comarca de Las Hurdes.

"Con nosotros puede contar para que haya unidad política, para atacar los incendios también desde la política y para que seamos capaces de poner nuestra capacidad, nuestra experiencia y nuestra inteligencia política al servicio de Extremadura en un momento de grandísima dificultad", ha señalado.

"Vengo también intentando diferenciarme de esa política del ruido que viene a contaminar y a meter más ruido en un momento de emergencia como el que estamos viviendo", ha afirmado durante una visita este miércoles a la Residencia de Estudiantes de Caminomorisco, donde permanecen parte de las personas evacuadas para trasladarles personalmente el apoyo, la solidaridad y el cariño de los socialistas extremeños.

Abrir un "debate profundo"

Sánchez Cotrina ha defendido que, una vez superada la emergencia, Extremadura debe abordar un "debate profundo" sobre la prevención de incendios. "Las Hurdes conocen bien lo que significa enfrentarse al fuego. Somos muy buenos en extinción y lo estamos viendo con todo el operativo desplegado, pero nos queda mucho recorrido en prevención", ha apuntado.

En este sentido, ha planteado que a partir de septiembre se pueda trabajar en un consenso político que permita "reforzar de manera determinante" las políticas de prevención y protección de los montes y de los municipios y alquerías extremeñas frente a incendios cada vez más complejos y virulentos, indica el PSOE en una nota de prensa.

Galería | Las imágenes del incendio de Las Hurdes este miércoles /

"De ese reto hablaremos en septiembre, y hablaremos en abundancia. Hoy toca apoyo, afecto y cariño", ha remarcado Sánchez Cotrina, quien ha insistido en que "cuando hay una emergencia de estas características todos tenemos que arremangarnos, mirarnos al frente, separar aquello que nos diferencia y quedarnos solo con lo que nos une".

Controlado cuanto antes

El secretario general del PSOE de Extremadura ha reiterado que la prioridad en estos momentos debe ser que el incendio pueda ser controlado cuanto antes, que se mantenga la máxima coordinación entre todas las administraciones y que las personas evacuadas puedan regresar a sus hogares con todas las garantías de seguridad.

Hoy, ha insistido, toca estar "al lado de los vecinos, acompañar a las familias evacuadas y apoyar a quienes están trabajando contra el fuego". La reflexión sobre la prevención y las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse "llegará después, desde el diálogo y el consenso".

Agradecimiento a los efectivos

El líder de los socialistas extremeños ha subrayado que se trata de un incendio "muy complicado", que durante buena parte de la tarde estuvo fuera de capacidad de extinción y que ha obligado a movilizar un importante dispositivo, con más de 200 efectivos, medios aéreos y la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias.

En este sentido, ha trasladado el reconocimiento del PSOE de Extremadura a todos los profesionales que están trabajando sobre el terreno. "Quiero mandar desde aquí todo nuestro afecto y nuestro apoyo a los profesionales de INFOEX, de la UME, a los bomberos, a la Guardia Civil, a Protección Civil y a todos los efectivos que están poniendo su esfuerzo y su profesionalidad para proteger a las personas y nuestro territorio".