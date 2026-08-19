Los evacuados de Las Hurdes pasan la noche fuera de casa entre la incertidumbre y el apoyo vecinal: "Daba miedo mirar por las ventanas"

La evacuación de unas 700 personas de diez alquerías de Las Hurdes ha obligado a sus vecinos a pasar la noche fuera de sus casas, pendientes de la evolución del incendio que afecta a la comarca. Entre ellos se encuentra Jorge Aceituna Crespo, vecino de Horcajo y El Gasco, que ha vivido las últimas horas entre la incertidumbre por el estado de su vivienda y la preocupación por sus familiares.

Aceituna valora especialmente el dispositivo desplegado en Pinofranqueado y Caminomorisco. «Lo que es la evacuación ha sido perfecta, porque se han organizado muy bien», asegura. También destaca la atención recibida una vez que los vecinos fueron trasladados a los lugares habilitados para pasar la noche. «En cuanto a la comida y la atención todo perfecto. Y el trabajo desde Cruz Roja ha sido espectacular», señala.

Sin embargo, su experiencia también incluye momentos de desorientación. El vecino critica la coordinación en otros puntos de la comarca y asegura que algunos evacuados no recibieron información suficiente sobre dónde dirigirse. «Nos han dejado abandonados, no sabían por dónde estaba la gente enferma, gente mayor, gente joven», afirma.

El propio Aceituna tuvo que desplazarse desde Caminomorisco hasta Horcajo para buscar a su madre. «He tenido que coger de Caminomorisco e irme hasta el Gasco a buscar a mi madre», relata.

Una noche lejos de casa

Los evacuados han pasado la noche en diferentes espacios habilitados, aunque las condiciones no han sido iguales para todos. Algunos han dormido en furgonetas y otros en camas habilitadas para la ocasión. «A nadie le falta un recinto donde dormir», explica Aceituna, que reconoce, no obstante, las dificultades derivadas del calor y de la situación de emergencia.

En medio de la incertidumbre, el apoyo entre los propios vecinos ha sido otro de los elementos destacados por este evacuado. «Ahí aguantándonos, apoyándonos unos a otros, no había otro remedio», resume.

Ahora todos permanecen pendientes de la evolución del incendio y de cuándo podrán regresar a sus hogares. Aceituna asegura que la información de la que disponen todavía es limitada: «Creo que no ha quedado un día más, eso es lo que tenemos entendido, pero no sabemos con seguridad».

La prioridad para muchos de los vecinos evacuados es precisamente esa: saber qué ha ocurrido con sus casas y cuándo podrán volver a ellas después de una noche marcada por el fuego, la incertidumbre y la solidaridad entre los habitantes de Las Hurdes.

Situación complicada

María Dolores y Mercedes Mayoralgo, dos hermanas de Barcelona que acostumbran a pasar los veranos en sus viviendas de la alquería cacereña de Castillo, recuerdan con nerviosismo las primeras horas de la evacuación por el incendio surgido este martes en la zona de Las Hurdes. Según relatan, los efectivos acudieron a avisarlas y tuvieron que salir rápidamente de la localidad con lo poco que pudieron recoger.

La situación se complicó cuando ya estaban en el coche. Les comunicaron que el fuego había llegado a la carretera y que no podían continuar, por lo que tuvieron que esperar hasta que los forestales despejaron parcialmente la vía y, posteriormente, fueron guiando a los vecinos en fila.

Las dos hermanas recuerdan especialmente el momento en el que avanzaban con las llamas a ambos lados de la carretera. “Daba miedo mirar por las ventanas”, explican.

Finalmente fueron dirigidas hacia el municipio de Caminomorisco, donde llegaron alrededor de las 18.30 o 19.00 horas. Allí, ambas destacan la organización del dispositivo y la atención de la Cruz Roja. “Hemos pasado la noche en una habitación amplia y cómoda, con camas, sábanas limpias, baño y un kit de aseo”, relatan.

Dolores y Mercedes, evacuadas de Castillo. / Toni Gudiel

También valoran la organización de las comidas y el trabajo de los voluntarios. Cerca de 200 personas fueron atendidas en el comedor y, según explican, recibieron una cena preparada por cuatro cocineros. Para las hermanas, el despliegue de los miembros de Cruz Roja, bomberos, forestales, voluntarios y personal de la Junta ha sido «maravilloso».

Por el momento permanecen pendientes de la evolución del incendio y no saben cuándo podrán regresar a Castillo. “Según la información que hemos recibido, el fuego todavía no está controlado y previsiblemente tendremos que permanecer en Caminomorisco durante el día. Por la noche, Dios dirá», señalan.

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Mientras tanto, destacan el ambiente de colaboración entre los evacuados, que han compartido habitaciones y se han ayudado entre ellos. «Dentro de lo malo, todo el mundo se ha comportado de maravilla», resumen.