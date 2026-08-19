Los evacuados por el incendio de Las Hurdes se quejan a Guardiola de la ausencia del alcalde de Nuñomoral

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado durante la mañana de este miércoles a las personas evacuadas por el incendio de Las Hurdes, que se mantiene en nivel 2 de peligrosidad desde la tarde del martes y ya ha calcinado 2.200 hectáreas. Unos 700 vecinos de Avellanar, Horcajo, Aldehuela, Erías, Cerezal, Castillo, Robledo, El Gasco, Martilandrán y La Fragosa y 38 usuarios del Cottolengo de Las Hurdes han pasado la noche fuera de sus casas tras ser desalojados como medida preventiva ante el avance del incendio. De ellos, 230 se han alojado en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco.

Ante esta situación y con un Puesto de Mando establecido en Pinofranqueado desde la activación ayer del Plan de Protección Civil (Infocaex) para mejorar la coordinación de todos los efectivos, la presidenta de la Junta se ha desplazado hasta Caminomorisco para conocer de primera mano el estado de algunos vecinos evacuados. Durante el encuentro, difundido por RTVE, algunos de ellos se han quejado de las dificultades que vivieron durante el desalojo y de la rapidez con la que todo sucedió. "Nos dejaron tirados en la gasolinera de Vegas", ha comentado una vecina, que ha explicado que permanecieron "cuatro horas en una gasolinera esperando sin saber nada". "Nos han sacado de las casas y yo no he podido ni recoger siquiera toda mi medicación correctamente", ha relatado otro de los evacuados a la presidenta, quien le ha respondido que se facilitaría toda la medicación necesaria.

Imágenes de los vecinos desalojados en la residencia de Pinofranqueado / Toni Gudiel

"¿Dónde está el alcalde?"

El malestar de los vecinos se ha dirigido especialmente contra el Ayuntamiento de Nuñomoral y su alcalde, Vidal Iglesias Rodríguez, cuya ausencia durante el encuentro ha sido cuestionada insistentemente por los afectados "¿Dónde está el alcalde?", han preguntado los vecinos, según recoge RTVE, mientras denunciaban que el regidor "no había dado la cara durante la jornada".

En medio de los reproches, un ciudadano ha dirigido sus críticas directamente a la presidenta de la Junta. Guardiola ha respondido defendiendo su presencia en la zona: "Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta de la Junta, no sé dónde está el alcalde".

La dirigente extremeña ha insistido en que su prioridad era atender a los afectados. "Vengo a ver a los vecinos que son los que me importan", ha asegurado. También ha defendido que la principal responsabilidad durante la emergencia es "la salvaguarda de las vidas humanas y es lo que estamos haciendo desde el minuto uno".

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en declaraciones a los medios tras visitar en Caminomorisco a evacuados. / EP

Los afectados reclaman ayudas rápidas

Más allá de la evacuación, los vecinos han trasladado a la presidenta su preocupación por las consecuencias económicas del incendio. Los empresarios y hosteleros de la comarca temen por sus negocios y han reclamado que las compensaciones lleguen cuanto antes. "Quiero que tarden un mes en pagarnos. No un año, por favor", ha pedido uno de los empresarios a Guardiola.

Durante el encuentro, algunos también han reafirmado su compromiso con el territorio: "Amamos esto, queremos el producto, queremos nuestra tierra", aunque también han reconocido estar "nerviosos" y "pasándolo mal sin dormir". La presidenta, por su parte, se ha comprometido a hacer "lo que se tenga que hacer" desde este mismo momento para paliar la crisis.

La jefa del Ejecutivo regional ha agradecido, en declaraciones a los medios, a los efectivos que están trabajando en la extinción del fuego, así como en la atención a los vecinos de Las Hurdes que están sufriendo un incendio "bastante trágico", al igual que a los medios de comunicación "para que esa incertidumbre que tienen los vecinos pueda ser en la medida de lo posible calmada".

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En la misma línea, Guardiola ha agradecido la "coordinación de todas las instituciones" en las labores como consecuencia del incendio. "Gracias a todos vosotros y gracias también a la coordinación de todas las instituciones, de todos los organismos y de todas las personas que están trabajando para darles el mejor servicio a los vecinos de Las Hurdes que están sufriendo un incendio bastante trágico", ha aseverado.