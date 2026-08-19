Franco Deluxe, influencer cacereño: "Cada vez que escucho 'Yo quiero bailar' vuelvo al verano en que cumplí 18 años"

José Luis Franco estuvo a punto de llamarse Francisco por una ocurrencia de la matrona que asistió a su nacimiento. Al final fue José Luis, aunque para casi todo el mundo es, simplemente, Franco Deluxe. Camarero en el Hospital Universitario de Cáceres, influencer, pregonero del Carnaval y presentador de las Campanadas de Canal Extremadura, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la ciudad gracias a su humor, su creatividad y su defensa de la diversidad. En esta entrevista deja a un lado los personajes y las redes para abrir el álbum de los veranos de su vida. Los chapuzones en Los Pilones, el gazpacho de su madre y aquella canción de Sonia y Selena que todavía le devuelve a los 18 años.

¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Para mí, "hacerme el agosto" es disfrutar el mes entero: ir a las piscinas naturales, marcharme a la playa durante las vacaciones, disfrutar en el chiringuito, tomar el sol y salir de fiesta por las noches cuando viajo a mis destinos veraniegos. Para mí, hacerme el agosto es disfrutar de un buen mes.

¿Qué cambia este mes en su día a día?

Además de ser el mes en el que cojo vacaciones, agosto es el momento en el que desconecto por completo. Me recarga las pilas para las siguientes semanas y los siguientes meses. Es cuando me evado de todo, dejo a un lado los problemas, los agobios y el estrés, y me dedico únicamente a disfrutar, a cuidarme, a estar con mis amigos y a pasarlo bien.

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

Los Pilones son para mí un refugio. Voy cada vez que puedo porque me doy una buena caminata hasta subir allí y, además, respiro naturaleza y desconecto de todo. Es uno de los paraísos más importantes, valorados y bonitos que tenemos en Extremadura. Es espectacular, hay que valorarlo y hay que ir a disfrutarlo.

¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

Me gusta bañarme en los ríos y las piscinas naturales que tenemos en Extremadura y también ir a la playa, porque creo que la playa es para disfrutarla en verano y el verano es para disfrutarlo en la playa. La montaña se puede dejar para el invierno, que es muy largo. La montaña es para disfrutarla con el frío y bien abrigado. Bastante largo es ya el invierno como para irnos a pasar frío también en verano. Cada mes hay que disfrutarlo como viene, el calor en verano y el frío en invierno; la playa y el sol en verano, y el frío y la montaña en invierno.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

Que el verano dura muy poco. Si te organizas bien, el verano tiene muchos días, los días y las noches son más largos y puedes disfrutarlos con amigos, en terrazas o en la playa. Y, si no te organizas, también puedes vivirlo improvisando.

¿Desconecta en agosto?

Por supuesto que desconecto en agosto, porque es cuando cojo vacaciones. Desconecto en las piscinas de Cáceres, en las piscinas naturales de Extremadura y cuando viajo. Parece raro, pero hay momentos en los que incluso silencio el móvil. Intento cogerlo muy poco, aunque pueda parecer extraño viniendo de mí, que estoy todo el día subiendo cosas a mis redes. La verdad es que hay que desconectar y dedicar ese tiempo solo a ti y a la gente con la que estás. Y también a tus caprichos. Si tu capricho es comerte un espeto y tomarte un tinto de verano en la playa, pues hazlo, desconectando de todo.

¿Qué libro está leyendo?

El libro que estoy leyendo es de autoayuda y se llama "De mí para mí". Me está ayudando muchísimo porque, cuando atraviesas momentos malos y piensas que no vas a salir del túnel, que lo ves todo negro, al final sales y vas viendo las cosas con más claridad. Vas sanando heridas, colocando las piezas del puzle y, sobre todo, perdonándote a ti mismo y a los demás cuando han ocurrido cosas que no te habría gustado que pasaran.

¿Qué canción resume su mejor verano?

"Yo quiero bailar", de Sonia y Selena. Mi mejor verano fue cuando cumplí 18 años y aquella canción fue un auténtico boom. Yo ya empezaba a salir y a fijarme en algún chico, aunque en aquella época no era como ahora y todavía lo llevaba un poco en silencio, pero yo siempre me desinhibía y me mostraba tal y como era, a pesar de las burlas y del qué dirán. Cada vez que escucho esa canción me remueve y me transporta a aquella época. Fue uno de los mejores veranos porque yo decía: "Ya tengo 18 años, ya soy mayor de edad y puedo hacer lo que me dé la gana". Aunque tampoco era esa la realidad, sobre todo si seguías viviendo con tus padres, como era mi caso.

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

Gazpacho, sobre todo el de mi madre, que nos pone al lado un cuenquito con huevo cocido, jamón serrano, pimiento y cebolla. Me gusta mucho más que el salmorejo. La tortilla de patatas, con cebolla. Sabe mucho más, tiene un toque más original y no es tan básica como la tortilla sin cebolla. Yo no soy nada básico, soy muy original, así que con cebolla. La cerveza no me gusta nada, nunca la tomo. Siempre tomo un vinito blanco, fresquito y semidulce. Un Árabe o un Primavera, buenísimos.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

Invitaría a venir a esa gente ignorante a la que veo en vídeos diciendo que en Extremadura no hay nada, que es un secarral, un campo desierto y seco. Lo dicen porque no han venido y, cuando vienen, se quedan maravillados con todo lo que tenemos: los paisajes tan bonitos, las piscinas naturales... Hay muchísimo que ver. Les propondría recorrer y descubrir Extremadura, sin duda.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

Que lo he disfrutado un año más, que he sobrevivido a todas las fiestas que me pego cada vez que llega agosto y que tengo salud y trabajo para poder gastarme el dinero en las vacaciones. Que lo he podido disfrutar una vez más con quien he querido y que he estado muy a gusto, porque para eso son las vacaciones: para disfrutarlas.