El incendio de Las Hurdes afecta al menos a tres viviendas en Avellanar

El incendio forestal declarado este martes en Las Hurdes ha afectado al menos a tres viviendas de la alquería de Avellanar, en el término municipal de Pinofranqueado, según la información facilitada por el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI) de la Diputación de Cáceres.

Dotaciones de los parques de Coria y Gata se encuentran desplegadas en Avellanar, donde han tenido que intervenir en esas tres viviendas alcanzadas por el fuego.

El SEPEI mantiene además efectivos en otros puntos amenazados por el incendio. Una dotación procedente de Trujillo está prestando apoyo en El Gasco, mientras que efectivos del parque de Jarandilla trabajan en la defensa de La Fragosa. Ambas alquerías pertenecen al término municipal de Nuñomoral.

La intervención de los bomberos provinciales se suma al amplio dispositivo movilizado para hacer frente al incendio de Las Hurdes, que ha obligado a evacuar durante las últimas horas a numerosas poblaciones ante la rápida propagación de las llamas.