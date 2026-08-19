El incendio de Las Hurdes arrasa 2.200 hectáreas y la investigación apunta a que ha sido intencionado

El incendio forestal de Las Hurdes ha arrasado ya unas 2.200 hectáreas y la principal línea de investigación apunta a que ha sido provocado. El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado que existe un "99%" de posibilidades de que el origen sea intencionado, aunque ha pedido esperar al resultado de las investigaciones antes de darlo por confirmado.

El incendio comenzó en una cuneta situada en la carretera que comunica Robledo con Avellanar, en un punto que no podía ser observado desde la torre de vigilancia ni desde las poblaciones próximas. "Blanco y en botella", ha señalado Bautista, que no obstante insta a esperar a conocer las causas definitivas para "no confundir ni generar rechazo social si finalmente no es así".

2.200 hectáreas arrasadas

La superficie afectada se ha mantenido prácticamente estable durante la noche. Las llamas han avanzado lentamente y no se ha producido un incremento significativo de las 2.200 hectáreas con las que el incendio entró en el periodo nocturno. El dato todavía deberá ser precisado por el helicóptero de coordinación, aunque Bautista ha adelantado que variará poco.

ATBRIF

La situación puede cambiar durante las horas centrales del día. La mayor preocupación se concentra en la cabeza noreste del incendio, que avanza hacia Cerezal y Nuñomoral, donde el fuego ha mantenido una mayor virulencia y los equipos han encontrado serias dificultades para trabajar.

Los efectivos han podido actuar durante la noche en buena parte del perímetro. En el flanco oeste, orientado hacia Horcajo, los trabajos han permitido cerrar algunas zonas con la participación de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). También se ha avanzado en el sector este.

En la zona de El Gasco, La Fragosa y Martilandrán, el fuego ha progresado lentamente, con llamas bajas y a contrapendiente, lo que ha permitido que los medios aéreos puedan intervenir durante la mañana.

Abundante combustible y difícil acceso

La situación es más complicada en la cabeza noreste. El terreno presenta abundante combustible y grandes dificultades de acceso, sin posibilidades de utilizar maquinaria pesada y con escasas opciones para el trabajo a pie. Durante la noche tampoco ha sido posible contar con medios aéreos.

La acumulación de humo y la inversión térmica han impedido que los aviones de ala fija operasen a primera hora de este miércoles. Sí han podido hacerlo los helicópteros, aunque el dispositivo no ha conseguido concentrar en la cabeza del incendio todos los recursos aéreos previstos.

"Las previsiones más optimistas no se han cumplido", ha reconocido Bautista. El dispositivo esperaba que las condiciones permitiesen una intervención aérea intensa desde primera hora y que a media mañana la situación fuese diferente, pero el humo ha retrasado esos trabajos.

Vídeo | Unas 700 personas siguen evacuadas por el incendio de Pinofranqueado que ha arrasado 1.600 hectáreas / El Periódico

Riesgo de una evolución explosiva

La cabeza del incendio está generando actividad convectiva y ha comenzado a formar un pirocúmulo, una nube originada por el intenso calor y la columna de humo. Este fenómeno puede favorecer que el fuego genere su propia meteorología, con cambios de viento y un comportamiento más imprevisible.

El riesgo aumenta durante las horas centrales del día por la subida de las temperaturas y del viento. Bautista ha advertido de que podría repetirse una situación semejante a la del martes, cuando la intensidad del incendio impidió acometer trabajos directos de extinción hasta las 21.00 horas.

La entrada de las llamas en el valle de Los Tejos podría provocar un comportamiento explosivo y una rápida expansión de la superficie quemada. "No se trata de rebajar ni de minimizar la potencialidad del incendio. Preocupa mucho", ha subrayado el vicepresidente.

El operativo seguirá especialmente pendiente durante las próximas horas de la evolución del frente situado entre el valle de Los Tejos y el río Malvellido. Los equipos trabajan ya con el posible escenario de una carrera rápida del fuego por esta zona.

217 efectivos y 23 medios aéreos

En las labores de extinción participan 217 efectivos, 23 medios aéreos y siete máquinas pesadas. El dispositivo cuenta con personal del Infoex, varias BRIF, recursos procedentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha y dos pelotones de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

También intervienen efectivos del Medio Natural, Cruz Roja, Protección Civil, trabajadoras sociales y profesionales de la psicología. El Servicio Extremeño de Salud mantiene presencia permanente tanto en el Puesto de Mando Avanzado como en Pinofranqueado.

Un médico permanece de guardia durante las 24 horas para atender a las personas evacuadas que necesitan medicamentos y no pueden regresar a sus viviendas para recogerlos. El facultativo puede emitir las recetas necesarias y facilitar el acceso a los tratamientos.

Castilla y León ha trabajado durante la tarde y la noche en sus cortafuegos ante la posibilidad de que las llamas se aproximen a su territorio. Sus representantes se incorporarán al Puesto de Mando Avanzado para seguir la evolución del incendio.

Bautista ha indicado que, en estos momentos, no parece inminente que el fuego alcance Castilla y León, aunque no lo ha descartado. "Condiciones de garantía no hay ninguna porque depende mucho del incendio, del viento y de su progresión", ha señalado.

Seis viviendas afectadas en Avellanar

El fuego ha afectado a seis viviendas en la alquería de Avellanar. Tres de ellas estaban habitadas y las otras tres, desocupadas. Los técnicos tendrán que evaluar ahora el alcance exacto de los daños.

Por el momento, la Junta no contempla permitir el regreso de los vecinos desalojados. Bautista ha explicado que todavía no existen condiciones de seguridad y que el movimiento de numerosos vehículos particulares dentro del perímetro podría interferir en los trabajos de autobombas, maquinaria pesada y equipos de extinción.

Las diez alquerías permanecen evacuadas y unas 700 personas continúan fuera de sus casas. El operativo también ha preparado preventivamente una posible evacuación del núcleo de Nuñomoral si la evolución del frente noreste obliga a adoptar esa medida.