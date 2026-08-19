Incendios forestales
El incendio de Montehermoso obliga a desalojar la residencia de mayores y la urbanización Los Molinos
200 efectivos terrestres y 26 medios aéreos se sumarán este miércoles al dispositivo del fuego de Las Hurdes, que continúa en nivel 2 con 700 evacuados y 1.600 hectáreas de pinar afectadas
El incendio forestal de Montehermoso ha obligado a desalojar por prevención a los usuarios y trabajadores de la residencia de mayores y a los vecinos de la urbanización Los Molinos ante la proximidad de las llamas. El incendio continuaba activo a las 4.30 horas de este miércoles, según la última información facilitada por los servicios de emergencias.
El incendio se había declarado inicialmente el lunes en las proximidades de la presa y se ha reactivado durante la jornada del martes por el cambio de dirección del viento. Durante las primeras horas de la madrugada, el ayuntamiento ha decidido la evacuación preventiva de ambos espacios.
Incendios simultáneos
Esta nueva actuación se ha producido en una jornada marcada por la simultaneidad de varios incendios en la región, con fuegos también en Pinofranqueado, Cañamero y Hoyos. La situación será evaluada nuevamente a partir de las 10.00 horas en una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
En Las Hurdes, el dispositivo previsto para este miércoles superará los 200 efectivos terrestres y contará con la incorporación de 26 medios aéreos. La concentración de recursos responde a la gravedad del fuego declarado en Pinofranqueado, que mantiene activo el Plan Infocaex en situación operativa 2 y 700 personas evacuadas de 10 alquerías.
La emergencia ha requerido también la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El contingente militar está integrado por dos unidades del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la base de Torrejón de Ardoz, con 50 efectivos cada una, además de drones y autobombas.
Fuego en Las Hurdes
El incendio de Las Hurdes se originó sobre las 14.50 horas del martes en la cuneta de la carretera que comunica Robledo con Avellanar, según el primer avance ofrecido por el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista. Las causas todavía no han sido determinadas. El fuego ha devorado ya unas 1.600 hectáreas de pinar. La situación ha mejorado a causa de la bajas temperaturas y el aumento de la humedad.
En un primer momento se desplegaron más de 35 intervinientes y se activó el nivel 1 de peligrosidad ante la posible afección a poblaciones cercanas. Sin embargo, apenas una hora y media después, la emergencia se elevó al nivel 2 debido a la evolución del fuego y a la necesidad de incorporar medios estatales.
El incendio permaneció fuera de capacidad de extinción durante buena parte de la tarde y hasta alrededor de las 21.00 horas. "Ha sido un incendio convectivo durante horas, que ha generado su propia meteorología, su propio viento, su propia temperatura", explicó Bautista. Esta situación impidió que los equipos pudieran atacarlo directamente durante las horas de mayor virulencia.
Unas 700 personas evacuadas
La evolución de las llamas ha obligado a evacuar a unas 700 personas de diez alquerías, seis pertenecientes al término municipal de Pinofranqueado y cuatro al de Nuñomoral. Los desalojos comenzaron sobre las 16.30 horas con Avellanar y posteriormente se extendieron a Castillo, Horcajo, Erías, Cerezal, Robledo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa.
Las personas evacuadas han sido trasladadas a la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco. Bautista ha destacado que el desalojo se ha desarrollado "de manera preventiva, con antelación y de manera muy ordenada" y que los vecinos han respondido "de manera ejemplar".
La emergencia también ha obligado a evacuar El Cottolengo de Las Hurdes, centro gestionado por las Hermanas Servidoras de Jesús y dedicado a la atención de personas con discapacidad. Sus 38 usuarios, considerados especialmente vulnerables, han sido trasladados al centro sociosanitario de Plasencia.
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