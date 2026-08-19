Morales visita el puesto de mando de Las Hurdes con la atención puesta en el entorno del Cottolengo

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado este miércoles el Puesto de Mando Avanzado instalado en Pinofranqueado, desde el que se coordina el operativo desplegado frente al incendio forestal que afecta a los términos municipales de Pinofranqueado y Nuñomoral, en la comarca de Las Hurdes.

Durante su estancia, Morales ha participado en el Cecopi y ha conocido la evolución del incendio, la complejidad que presenta y el desarrollo de los trabajos de extinción, además de la situación en la que se encuentran las poblaciones y los vecinos afectados por el fuego.

La Diputación de Cáceres mantiene desplegados en la zona efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei), que trabajan de manera coordinada con el resto de servicios que forman parte del dispositivo.

En estos momentos, los esfuerzos de los bomberos provinciales se concentran especialmente en el entorno del Cottolengo, situado en la alquería de La Fragosa, uno de los puntos en los que permanece activo el dispositivo de emergencia.

Durante la visita al puesto de mando, Morales también ha mantenido encuentros con el jefe del Área del Sepei, alcaldes de la zona y responsables de los diferentes servicios movilizados para hacer frente al incendio.

Asimismo, ha podido conversar con varios vecinos que durante la tarde de este miércoles iban a poder desplazarse hasta sus explotaciones para alimentar a sus animales, en medio de las restricciones y evacuaciones provocadas por la evolución del fuego.

Respaldo a los municipios afectados

El presidente de la Diputación ha trasladado el respaldo de la institución provincial a las personas y municipios directamente afectados por el incendio y ha mostrado su agradecimiento a los profesionales y voluntarios que participan en las labores de extinción y atención a la población.

La visita se ha producido mientras el dispositivo continúa trabajando sobre un incendio de gran complejidad en Las Hurdes, con distintos servicios de emergencia coordinados desde el Puesto de Mando Avanzado de Pinofranqueado.