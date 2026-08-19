El pistacho extiende sus raíces por Extremadura con precios de hasta 8 euros el kilo

El pistacho continúa ampliando su presencia en el campo español y Extremadura figura entre las regiones en las que este cultivo ha encontrado nuevas superficies. El sector encara ahora la próxima cosecha después de cerrar la anterior con los precios más elevados de los últimos cinco años, con hasta 8 euros por kilo para el pistacho ecológico y 7,39 euros para el convencional.

A este buen momento de las cotizaciones se suma una campaña que llegará antes de lo habitual. Las sucesivas olas de calor han acelerado la maduración del fruto y algunas explotaciones se preparan para iniciar la recogida a finales de agosto, cuando tradicionalmente había que esperar hasta la segunda quincena de septiembre.

Según los datos facilitados por Appistaco, la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Pistacho, sus socios manejan actualmente más de 1.400 hectáreas cultivables. La mayor parte se concentra en Jaén y en otras provincias andaluzas, aunque el cultivo se ha extendido también por Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia.

La organización, con sede en Navas de San Juan (Jaén), cuenta con alrededor de 250 socios, muchos de ellos propietarios de explotaciones de pequeño tamaño. "La mayor parte de los 250 socios de Appistaco tienen pequeñas parcelas de dos o tres hectáreas que utilizan como complemento de renta al olivar", ha indicado a EFE su presidente, Julián Navarro.

Los mejores precios del último lustro

La última campaña ha dejado una de las cifras más favorables para los productores en los últimos años. Navarro ha calificado de "excelentes" los precios con los que se ha liquidado la cosecha: 8 euros por kilo para el pistacho ecológico y 7,39 euros para el convencional.

La diferencia entre ambas cantidades responde, según la asociación, a cuestiones como la ubicación de cada explotación y los gastos de transporte asociados a la producción.

Estas cotizaciones suponen los niveles más altos registrados en los últimos cinco años y coinciden con una etapa en la que el sector todavía tiene margen para aumentar notablemente su volumen de producción.

Una parte de las plantaciones existentes aún no ha comenzado a dar fruto, debido al tiempo que necesita el árbol para alcanzar su fase productiva. "Hay que esperar unos seis años desde la plantación del árbol para tener la primera cosecha", ha explicado Navarro.

Por ello, la superficie actualmente plantada permitirá incrementar progresivamente la producción a medida que entren en rendimiento las explotaciones más jóvenes.

Una cosecha que se adelanta

El calor marcará de lleno la próxima campaña. Las elevadas temperaturas de las últimas semanas han adelantado el calendario de recolección y ya existen explotaciones que preparan la recogida para los últimos días de agosto.

Pistachos abiertos y listos para su consumo tras el proceso de recolección y secado. / Fundación Diera Meditterránea

La situación resulta especialmente visible en la comarca jiennense de El Condado, donde varias fincas prevén comenzar los trabajos antes de septiembre. Hasta ahora, lo habitual era que la campaña se iniciase en torno a la segunda quincena de ese mes.

Las previsiones, además, apuntan hacia una cosecha favorable. "Las expectativas de cosecha son muy buenas y se espera superar las cifras de la última campaña", ha avanzado el presidente de Appistaco.

El punto de partida es elevado, ya que Andalucía ha registrado en la última campaña una producción récord cercana a las 700 toneladas de pistacho.

Más plantaciones por producir

El crecimiento del sector no depende únicamente de la campaña inmediata. Appistaco prevé que la superficie efectiva de producción aumente considerablemente durante los próximos años, a medida que comiencen a dar fruto las plantaciones incorporadas recientemente.

La asociación nació hace cinco años a partir de la unión de varios agricultores de la comarca jiennense de El Condado y desde entonces ha ampliado su ámbito hasta reunir productores procedentes de diferentes territorios españoles.

En Navas de San Juan dispone de una planta de procesado de alrededor de 23.000 metros cuadrados, preparada para recibir producciones procedentes de distintos puntos del país y desarrollar todo el proceso bajo controles alimentarios y mediante líneas de acero inoxidable.

"Cada bolsa que sale de nuestras instalaciones mantiene esa frescura y calidad que nos hace diferentes", ha afirmado Navarro.

El sector afronta así los próximos meses con cotizaciones que no se alcanzaban desde hacía cinco años, más plantaciones pendientes de entrar en producción y una cosecha adelantada por las altas temperaturas. En ese proceso de expansión aparece también Extremadura, que se ha incorporado a los territorios en los que el pistacho amplía progresivamente su presencia.