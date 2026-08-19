La Junta prepara una posible evacuación de Nuñomoral ante el avance del incendio de Las Hurdes

La Junta de Extremadura ha comenzado a preparar una posible evacuación de Nuñomoral ante la evolución del incendio forestal de Las Hurdes. La medida no supone todavía una orden de desalojo, pero permitirá organizar la evacuación si el comportamiento de las llamas obliga a adoptarla durante las próximas horas.

Es una de las principales decisiones tomadas tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que ha acordado mantener la situación operativa 2 del Plan Infocaex, el nivel 2 del Plan Infoex y la evacuación de las diez alquerías afectadas. Cerca de 700 personas continúan fuera de sus viviendas.

Fotogalería | Las imágenes del incendio de Las Hurdes / Carlos Gil

Los responsables del dispositivo también han decidido revisar junto con la Guardia Civil que la evacuación de Cerezal se ha completado. Además, se distribuirá alimentación para el ganado de las zonas afectadas y se comprobará el estado de la red telefónica ante las posibles incidencias causadas por el fuego.

"La situación no ha cambiado"

El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha explicado que la situación no ha experimentado cambios suficientes para rebajar las medidas de protección. "La situación no ha cambiado y, por tanto, no cambian tampoco las medidas de protección a la población", ha afirmado.

Aunque cuatro de las alquerías evacuadas pertenecen al término municipal de Nuñomoral, el estudio preventivo anunciado afecta al propio núcleo principal del municipio. "¿Quiere decir esto que se vaya a evacuar? Ni mucho menos. Lo que quiere decir es que hay que trabajar con la suficiente antelación para que llegado el momento esté todo dispuesto para que la evacuación sea lo más segura posible y lo más rápida posible. Y por tanto habrá que ver la la evolución del del incendio", ha aclarado Bautista.

Llamamiento a la responsabilidad

Una de las prioridades de la mañana será completar la evacuación de Cerezal, donde algunos vecinos han permanecido pese a las indicaciones de los servicios de emergencia. La Guardia Civil acudirá acompañada de trabajadoras sociales y psicólogos del SES para tratar de que salga la totalidad de la población.

Bautista ha realizado "un llamamiento más a la responsabilidad y a la cordura" y ha pedido a los vecinos que atiendan las recomendaciones de los equipos desplazados. El vicepresidente ha advertido de que, pese al trabajo realizado durante la noche para proteger la alquería, no existe una garantía absoluta de seguridad.

ATBRIF

Según ha explicado, las pavesas o una posible actividad explosiva del incendio en el valle de Los Tejos y la zona del río Malvellido podrían provocar una evolución especialmente virulenta y poner en peligro Cerezal.

"A pesar del buen trabajo que se ha hecho durante la noche por parte de los efectivos para proteger Cerezal, no hay un 100% de garantía", ha señalado Bautista. Por este motivo, ha insistido en la necesidad de "hacer caso a las recomendaciones de la Guardia Civil, de las trabajadoras sociales y de los psicólogos".

Unas 700 personas fuera de sus casas

Los desalojos comenzaron sobre las 16.30 horas del martes con la evacuación de Avellanar. Posteriormente se extendieron a Castillo, Horcajo, Erías, Cerezal, Robledo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa. Seis de estas alquerías pertenecen al término municipal de Pinofranqueado y las cuatro restantes, al de Nuñomoral.

De las aproximadamente 700 personas evacuadas, 230 ya se encuentran identificadas y alojadas en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco. El centro dispone todavía de 57 plazas para recibir a nuevos vecinos, por lo que la Junta prevé que la cifra de alojados aumente durante la mañana.

La emergencia también ha obligado a evacuar El Cottolengo de Las Hurdes, centro gestionado por las Hermanas Servidoras de Jesús y dedicado a atender a personas con discapacidad. Sus 38 usuarios, considerados especialmente vulnerables, han sido trasladados al centro sociosanitario de Plasencia.

Atención al ganado y suministro eléctrico

El operativo organizará, en colaboración con el Infoex y la Guardia Civil, el acceso controlado de los ganaderos y otros vecinos a las zonas afectadas para que puedan alimentar al ganado que permanece en las alquerías evacuadas.

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También se tratará de restablecer el suministro eléctrico en aquellas poblaciones donde ha permanecido interrumpido durante la noche. La actuación se realizará siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, con el objetivo de conservar en buen estado los alimentos y otros enseres que los vecinos mantienen en sus viviendas.