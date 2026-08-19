La rave de La Granja se vacía poco a poco mientras la Guardia Civil mantiene el dispositivo hasta el desalojo total

La rave de La Granja parece que ha llegado a su fin, pero sigue habiendo una gran cantidad de personas en las fincas de la zona. Si bien es cierto que este martes ya comenzó el desmontaje del escenario y los primeros vehículos comenzaron a marcharse de forma escalonada, la jornada de este miércoles ha sido similar.

La Guardia Civil confirma que sigue presente en el lugar con motivo del dispositivo de seguridad establecido, y publica un vídeo en el que se ve cómo realiza controles de alcoholemia a los conductores.

Galería | La rave ilegal de La Granja comienza a desalojarse de forma escalonada / Toni Gudiel

El discurso de la Benemérita es igual al de ayer: "la Guardia Civil mantendrá activo el dispositivo de seguridad hasta que se produzca el desalojo completo de las fincas ocupadas". Sin embargo, se desconoce cuándo será eso. Más allá de esto, no existen novedades.

De 300 a 3.000 personas

La concentración comenzó durante la noche del pasado jueves y llegó a reunir a unas 3.000 personas y alrededor de un millar de vehículos, entre turismos, furgonetas, caravanas y camiones, en los alrededores de la piscina natural de la localidad.

Desde que tuvo conocimiento de la celebración, la Guardia Civil desplegó un dispositivo con agentes de distintas especialidades para controlar los accesos, evitar la llegada de nuevos asistentes y garantizar la seguridad tanto de las personas concentradas como de los vecinos y usuarios de las carreteras próximas.

Durante los días de celebración se han producido diferentes actuaciones de los servicios de emergencia. La Guardia Civil tuvo que intervenir en varios auxilios sanitarios, entre ellos el traslado de un hombre a un centro hospitalario debido al consumo de sustancias estupefacientes. También se produjeron actuaciones relacionadas con la seguridad vial y la tenencia de drogas.

Así, la macrofiesta ilegal de la localidad cacereña cumple una semana con sus coletazos finales.