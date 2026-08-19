Emergencia forestal
UPA-UCE alerta de incendios cada vez más virulentos y pide contar con el campo para prevenirlos
La organización agraria vincula la intensidad de los fuegos al cambio climático, el abandono del campo y unas políticas que considera insuficientes
La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha mostrado su apoyo a las personas afectadas por el incendio forestal de Las Hurdes y ha advertido de que los fuegos que se producen en el monte son "cada vez más virulentos".
El secretario general de la organización agraria, Óscar Llanos, ha pedido "máxima precaución" hasta que el incendio pueda darse por extinguido. El responsable de UPA-UCE ha señalado que la entidad sigue su evolución "con mucha preocupación", al igual que la del resto de incendios activos en otros puntos de España.
Cambio climático y abandono
UPA-UCE ha atribuido la "fuerza y virulencia" de los denominados incendios de sexta generación a una combinación de factores. Entre ellos ha citado el cambio climático, las temperaturas récord registradas este verano y el abandono de explotaciones agrícolas y ganaderas por falta de rentabilidad.
La organización también ha responsabilizado de esta situación a lo que considera "políticas insuficientes por parte de las administraciones" para prevenir los incendios y mantener las zonas rurales.
Participación del sector
Ante este escenario, UPA-UCE ha reclamado a la Junta de Extremadura una mayor interlocución con los agricultores y ganaderos. La entidad ha defendido que quienes están "asentados en el territorio y en los pueblos" deben tener la posibilidad de plantear propuestas y participar en las decisiones sobre prevención.
Llanos ha destacado que el sector cuenta con experiencia y conocimiento directo del territorio, dos elementos que, a juicio de la organización, deben ser tenidos en cuenta al diseñar las políticas contra los incendios forestales.
El olivar como cortafuegos
UPA-UCE ha recordado que participa y apoya iniciativas como los Proyectos Mosaico, en los que la Universidad de Extremadura ha desarrollado, según la organización, un "trabajo positivo" para recuperar los montes abandonados.
Entre las medidas señaladas se encuentra el mantenimiento del olivar de montaña, un cultivo que la entidad considera especialmente importante en la prevención de los incendios por su capacidad para funcionar como cortafuegos natural.
La organización agraria también ha indicado que trabaja en diferentes documentos para incorporar a los presupuestos de desarrollo rural el denominado Contrato Territorial de Explotación.
Esta figura consistiría en establecer un apoyo específico para los agricultores y ganaderos que residen y mantienen su actividad en zonas donde existen especiales dificultades. UPA-UCE ha defendido así el papel de la agricultura y la ganadería no solo como actividades económicas, sino también como herramientas para conservar el territorio y reducir el riesgo de incendios.
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