Así actuaron los bomberos del Sepei en Avellanar, donde el fuego calcinó tres casas

El paso del incendio por Avellanar dejó una de las consecuencias materiales más graves conocidas hasta ahora en Las Hurdes. Fue durante la tarde del pasado martes, en las primeras horas de un fuego que avanzó con enorme rapidez, cuando tres viviendas de esta alquería de Pinofranqueado quedaron destruidas por las llamas.

Hasta el núcleo se desplazaron dotaciones del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres procedentes de los parques de Coria y Gata, que tuvieron que intervenir directamente en los inmuebles alcanzados por el incendio.

Incendio en Avellanar. / Sepei

La violencia con la que el fuego entró en el entorno de Avellanar quedó patente también en las imágenes posteriores de la localidad, prácticamente rodeada por laderas completamente calcinadas. Los vecinos tuvieron que ser evacuados ante la proximidad de las llamas y la imposibilidad de garantizar su seguridad.

El regreso, dos días después

La situación ha dado un giro este jueves. Tras la última reunión del Cecopi, se ha autorizado el regreso a sus casas de los vecinos de Avellanar, Castillo y Robledo, después de la mejoría registrada durante la noche y las primeras horas de la mañana. En los casos de Avellanar y Castillo, los residentes deberán permanecer dentro de los núcleos urbanos para no interferir en los trabajos de extinción. También se ha levantado el confinamiento que pesaba sobre Nuñomoral.

Incendio en Avellanar. / Sepei

El regreso permitirá conocer con mayor precisión los daños dejados por el incendio en las propiedades particulares. En Avellanar, sin embargo, ya existe una primera certeza: tres familias han perdido sus viviendas habituales, además de los daños sufridos por otras construcciones agrícolas en la zona.

El incendio supera ya las 4.800 hectáreas

La mejoría de las últimas horas no significa que la emergencia haya terminado. El incendio de Pinofranqueado ha afectado ya a unas 4.800 hectáreas, según el último balance conocido, y el dispositivo mantiene una importante presencia tanto por tierra como por aire.

Incendio en Avellanar. / Sepei

Alrededor de 270 efectivos y 24 medios aéreos trabajan este jueves aprovechando unas condiciones meteorológicas más favorables. Los principales esfuerzos se concentran en Aldehuela, Horcajo, Cerezal y el flanco norte, mientras que la parte del incendio que alcanzó Salamanca se encuentra controlada.

Para Avellanar, la jornada tiene además un significado diferente. Después de dos noches fuera de casa, sus vecinos pueden empezar a regresar a una alquería cuyo entorno ha cambiado por completo. El fuego se ha alejado, pero ha dejado tres viviendas destruidas y una extensa superficie quemada alrededor del pueblo, una de las imágenes más duras de este incendio de Las Hurdes.