La ausencia del alcalde de Nuñomoral ante los evacuados del incendio de Las Hurdes desata el choque político.

La ausencia del alcalde de Nuñomoral, Vidal Iglesias, durante el encuentro de María Guardiola con los vecinos evacuados por el incendio de Las Hurdes ha derivado en un tenso enfrentamiento entre dirigentes políticos en las redes sociales. El episodio se ha producido mientras continúa activo el dispositivo contra un fuego que ha calcinado ya 4.800 hectáreas y mantiene a cientos de personas fuera de sus casas.

El origen de la polémica está en la visita realizada el miércoles por la presidenta de la Junta a la residencia de estudiantes de Caminomorisco. Algunos de los evacuados aprovecharon el encuentro para trasladarle sus quejas por la falta de información, las dificultades sufridas durante los desalojos y la ausencia del alcalde de Nuñomoral.

"¿Dónde está el alcalde?", preguntaron varios vecinos, que aseguraron que el regidor del PP "no había dado la cara". Guardiola respondió que desconocía dónde se encontraba y defendió su propia presencia: "Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta de la Junta. No sé dónde está el alcalde".

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La presidenta insistió en que había acudido para atender a los afectados y que la prioridad de todas las administraciones debía ser "la salvaguarda de las vidas humanas". Durante el intercambio, ante la insistencia de los vecinos, también respondió: "¿Y qué hago, me voy a cogerle con una cuerda o qué hago?".

Posteriormente, en su comparecencia ante los medios tras la reunión del Cecopi, la jefa del Ejecutivo enmarcó este episodio en "los momentos normales cuando alguien atraviesa una situación tan dramática de ver que su vida está en riesgo, que su casa está en peligro, que sus bienes, que su trabajo, que su negocio (pueden estar en riesgo)". "Ningún problema, la gente necesita que estemos... Necesitamos nosotros escucharles de primera mano, tocarles, abrazarles y estamos ahí para eso, para ayudar", remarcó.

El PSOE acusa a Guardiola de "chulería"

En un post en redes sociales, el PSOE de Nuñomoral ha censurado la actitud de la presidenta. "Cuando no hay guion, aparece la verdadera Guardiola", afirma la agrupación local, que considera que los evacuados merecían "empatía, respeto y humanidad". "Personas fuera de sus casas, preocupadas y viviendo momentos de angustia merecen empatía, respeto y humanidad. No soberbia. No chulería", ha sostenido el PSOE municipal.

La formación había publicado anteriormente otro mensaje en el que aseguraba haberse puesto a disposición del alcalde. "Si nos necesita, sabe dónde contactarnos y nosotros nos ponemos a su disposición", señaló desde El Gasco. "En estos momentos las manos solo tienen un color, el de la carne. Ni roja ni azul", añadió.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, también se ha pronunciado sobre el episodio. Ha lamentado "el mal rato" sufrido por Guardiola, pero ha considerado que la presidenta y sus acompañantes escucharon "sin filtros" la realidad vivida por los vecinos de Las Hurdes.

Sánchez Cotrina ha vinculado lo sucedido con el clima de confrontación política y ha pedido al PP que reflexione sobre las críticas dirigidas habitualmente contra sus adversarios. El dirigente socialista ha defendido que la polarización no desaparece únicamente porque la oposición adopte una actitud responsable.

El PP reivindica la presencia de Guardiola

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha respondido defendiendo la actuación de la presidenta y su presencia en la zona. "Nunca Extremadura había tenido un Gobierno tan en primera línea de fuego. Cuando los extremeños nos necesitan, María Guardiola está", ha afirmado.

Sánchez Juliá ha señalado que la Junta se encuentra junto a los vecinos afectados y los profesionales que trabajan contra las llamas. También ha acusado al PSOE de aprovechar políticamente la emergencia y ha pedido a sus dirigentes que pongan "orden" dentro de la formación.

"Los profesionales se están dejando el pellejo por luchar contra las llamas mientras seguís haciendo una oposición deleznable", ha escrito el portavoz popular, quien ha asegurado que las críticas no proceden únicamente de perfiles individuales, sino también de cuentas oficiales socialistas.

Choque con Begoña García

En sus mensajes, Sánchez Juliá ha evocado el gran incendio de Sierra de Gata de 2015, cuando Santos Jorna era consejero de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. "Aún están buscando a un tal Jorna por la Sierra de Gata y sabes perfectamente de lo que estoy hablando", ha escrito el portavoz popular. La referencia ha sido utilizada para contraponer la presencia pública del entonces consejero durante aquella emergencia a la exposición de María Guardiola en Las Hurdes.

El comentario ha provocado la respuesta de la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, que ha negado las afirmaciones de Sánchez Juliá y ha reclamado aparcar el enfrentamiento político.

"Ni con un incendio tan jodido. No es cierto lo que estás diciendo. Dejemos a los profesionales trabajar y deja la política para cuando acabe la temporada de alto riesgo de incendios. Ahora estamos a lo que estamos", ha respondido García.

La actual secretaria de Estado sustituyó precisamente a Santos Jorna al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en septiembre de 2015, después de que este abandonase el cargo por problemas de salud derivados de una hemorragia cerebral sufrida meses antes.

El intercambio ha continuado después de que Sánchez Juliá le pidiese que hablase con sus compañeros de partido por los mensajes difundidos. García ha rechazado prolongar la discusión: "Yo ya te he dicho lo que tenía que decirte. En tu juego barriobajero y cutre no entro porque nunca lo he hecho con el tema de las emergencias".

La base de Nuñomoral entra en el debate

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido priorizar la extinción del incendio y el regreso de los vecinos a sus casas, aunque ha introducido en el debate el cierre de la base de bomberos forestales de Nuñomoral, ejecutado en marzo.

"En estos momentos solo deseo que los bomberos forestales y los soldados de la UME puedan apagar cuanto antes el incendio de Las Hurdes y que la gente pueda regresar a sus casas", ha manifestado.

De Miguel ha señalado que "ya habrá tiempo" para preguntar si aquella decisión ha mejorado la eficiencia del operativo. No obstante, ha recordado que la base se cerró "contra la opinión de los propios bomberos y vecinos".