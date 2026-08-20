Los focos de brucelosis declarados en Extremadura ponen en alerta al sector del vacuno español

El sector del vacuno afronta un momento de incertidumbre tras la detección de dos focos de brucelosis en la provincia de Badajoz, después de varios años sin casos, y ahora el objetivo es que España no pierda su estatus libre de esta enfermedad y que las exportaciones no se vean afectadas.

El director adjunto de la interprofesional de la carne de vacuno (Provacuno), Alejandro Gutiérrez, ha asegurado a Efeagro que, "por el momento", no tienen constancia de que se hayan bloqueado exportaciones por este motivo. Llegado el caso, "seguramente" las partidas más afectadas serán los envíos de bovinos vivos, un negocio que el año pasado generó una factura de 234 millones de euros.

Ganado vacuno en una finca extremeña. / El Periódico

Vetos internacionales

Cuando se produce un hecho de este tipo, el temor de los operadores comerciales es que el tercer destino en cuestión no acepte la regionalización y, por lo tanto, vete la entrada de animales y productos desde cualquier punto del país y no solo de la zona afectada.

Hay un ejemplo reciente para el vacuno español, como es el veto de Marruecos a la importación de reses vivas desde España a cuenta de los focos de dermatosis nodular contagiosa en Cataluña y Aragón desde octubre pasado.

Ese motivo, unido al encarecimiento del vacuno español, han provocado dicho embargo marroquí, según ha expuesto Gutiérrez. Ha advertido, por lo tanto, de la amenaza que supone la práctica de algunos países de buscar "alguna excusa sanitaria para poner barreras al comercio".

En todo caso, para el caso de la brucelosis, no han detectado hasta el momento restricciones.

Mantener el estatus

De cara a mantener ese comercio internacional también es relevante que España consiga mantener su estatus de libre de brucelosis bovina, que consiguió en 2022 tras superar focos en los años previos.

Desde Provacuno y también desde la asociación de productores de vacuno de carne (Asoprovac) han recordado que estos dos focos de Badajoz no conllevan directamente la pérdida de esa categoría.

De hecho, el reglamento vigente de la Unión Europea, consultado por Efe Agro, recoge que dicho estatus no se verá afectado por la confirmación de una infección "siempre que se apliquen medidas eficaces y se evalúen periódicamente".

Planes de control

Para ello, se requiere la aplicación "inmediata" de los planes de control de enfermedades en las explotaciones afectadas; la elaboración de una encuesta epidemiológica e investigaciones para determinar las causas; o constatar que el número de establecimientos afectados es "reducido" y "están vinculados epidemiológicamente con el primer brote detectado".

Gutiérrez ha valorado la "celeridad" con la que está actuando el Gobierno de Extremadura para dar cumplimento a dichos requisitos. Por ello, confía en que España no pierda esa calificación y, de hecho, ha hecho un llamamiento a la calma pero manteniendo la atención porque lo ocurrido, reconoce, "no es una buena noticia".

Ganado vacuno en Extremadura. / EL PERIÓDICO

Mensaje de tranquilidad

Desde el sector agrario, asociaciones como Asaja Extremadura han enviado un mensaje de "total tranquilidad" tras la detección de estos dos focos a principios de mes en granjas de Alburquerque y Badajoz ciudad.

Asaja lo justifica en el hecho de que la Junta de Extremadura ha testeado ya 15.000 animales de un centenar de fincas, en un perímetro de 10 kilómetros de las explotaciones infectadas y no han aparecido nuevos casos.

Los Estados miembros de la Unión Europea son los primeros responsables de la erradicación de la brucelosis bovina y España aplica un programa de vigilancia específico tras conseguir su estatus libre de dicha enfermedad en 2022.

En 2025, cuando habían transcurrido ya tres años, el programa consistió en la vigilancia de explotaciones seleccionándolas al azar por comarca veterinaria o bien por explotaciones que sean consideradas de riesgo en función de determinados parámetros.

Casi 15.000 explotaciones testadas

El año pasado se investigaron 14.146 explotaciones (15,52 % de cobertura) -lo que supera el muestreo mínimo establecido por la normativa comunitaria- y no se encontró ningún positivo.

Además, de los 1.178 abortos notificados e investigados en 2025 en ganado vacuno, no hubo aislamiento de la bacteria brucella en ninguno de ellos.

Hay que tener en cuenta que la enfermedad en los animales se caracteriza por la existencia de abortos o falta de reproducción.

A nivel de salud humana, es transmisible a los humanos mediante el consumo de leche no pasteurizada procedente de animales infectados y el gremio de veterinarios, granjeros y empleados de matadero pueden exponerse a una infección también cuando manipulan animales infectados, fetos o placentas tras un aborto.