Tres carreteras permanecen cortadas en la provincia de Cáceres por el incendio de Las Hurdes

El incendio forestal de Las Hurdes mantiene cortadas tres carreteras de la provincia de Cáceres. A los cierres de la CC-122 y la CC-137, establecidos durante la jornada del miércoles, se ha sumado este jueves el de la CC-136 ante la evolución de las llamas.

La CC-122 comunica Pinofranqueado con Aldehuela y permite acceder también a Robledo, Horcajo, Castillo y Erías. La CC-137 enlaza Nuñomoral con El Gasco a través de Cerezal, Martilandrán y La Fragosa, mientras que la nueva vía cerrada, la CC-136, da acceso a Aceitunilla desde la CC-135. Los recorridos figuran en el catálogo de la red provincial consultable en el visor de carreteras de la Diputación de Cáceres.

Guardia Civil

La Guardia Civil ha indicado que las tres vías permanecen cerradas al tráfico para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar el movimiento de los servicios de extinción y emergencia desplegados sobre el terreno. Su reapertura dependerá de la evolución del incendio y de que existan condiciones seguras para la circulación.

Acompañamientos a ganaderos y residentes

Numerosos efectivos de la Guardia Civil permanecen desplegados en Las Hurdes, donde realizan labores de evacuación, vigilancia y seguridad y colaboran con el resto de los organismos movilizados.

Los agentes también acompañan a ganaderos y residentes de las zonas afectadas para que puedan acceder de manera controlada a sus propiedades, atender a los animales y recoger bienes de primera necesidad.

Estos desplazamientos solo se autorizan cuando las condiciones de seguridad lo permiten y siempre bajo las instrucciones de los efectivos. La Guardia Civil continúa pendiente de la evolución del incendio, del estado de las carreteras y de las necesidades de las personas evacuadas o sometidas a restricciones.