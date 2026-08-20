Ecologistas piden suspender la caza de la codorniz y otras especies en declive durante la media veda

La organización ecologista SEO/BirdLife ha pedido a las comunidades autónomas que no autoricen la caza de especies con un estado de conservación desfavorable, coincidiendo con el comienzo de la media veda en buena parte de España. La organización ha reclamado, además, que se suspenda cualquier actividad cinegética en las zonas afectadas por incendios forestales y en las áreas colindantes.

Durante este periodo se permite la caza de la codorniz común, la tórtola europea, distintas especies de palomas y córvidos y el estornino pinto. Sin embargo, la organización conservacionista ha advertido de que las poblaciones de casi todas ellas se encuentran en declive.

Así se recoge en el informe 'Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026', presentado por SEO/BirdLife el pasado mes de julio.

Un ejemplar de codorniz. / M. Calderón - FONDENEX

Moratorias ante el declive

La organización ha recordado que la gestión de las especies cinegéticas corresponde a las comunidades autónomas, que deben adoptar sus decisiones de acuerdo con la Directiva de Aves, la Ley 42/2007 y sus respectivas normativas, y emplear para ello "la mejor información científica disponible".

Según el informe, antes de aprobar las órdenes de caza resulta necesario evaluar el estado de conservación de cada especie, publicar los datos empleados, establecer sistemas completos y verificables para declarar las capturas, vigilar el cumplimiento de los cupos y revisar anualmente las decisiones adoptadas.

SEO/BirdLife ha defendido que, cuando la información disponible confirme el declive de una población, deben ponerse en marcha medidas de recuperación y suspenderse temporalmente las capturas hasta que su situación sea compatible con el aprovechamiento cinegético.

La organización considera que este criterio debe aplicarse a la codorniz común, la tórtola europea, la corneja negra, la urraca común y la paloma bravía. Tanto la codorniz como la tórtola figuran, respectivamente, en las categorías de "en peligro" y "vulnerable" del Libro Rojo de las Aves de España. Por este motivo, SEO/BirdLife ha solicitado que ambas sean incorporadas al Catálogo Español de Especies Amenazadas.

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El precedente de la tórtola

La ONG ha señalado que reducir la mortalidad asociada a la caza puede contribuir "de forma decisiva" a recuperar estas poblaciones y ha defendido las moratorias como una herramienta de gestión adaptativa.

Como ejemplo, ha citado la tórtola europea. La suspensión de su caza durante tres temporadas, después de más de cinco décadas de declive en Europa occidental, ha coincidido con los primeros signos de recuperación de la especie en la ruta migratoria occidental.

No obstante, SEO/BirdLife ha precisado que estas restricciones temporales "ni son una alternativa ni sustituyen a las medidas duraderas de recuperación del hábitat".

Incendios, calor y sequía

La organización ha advertido de que esta campaña de media veda ha comenzado en un momento especialmente delicado para la biodiversidad, marcado por las altas temperaturas, la sequía prolongada y los incendios forestales registrados en numerosos puntos del país.

Según ha explicado, estas circunstancias han deteriorado "significativamente" los espacios utilizados por la fauna para reproducirse, refugiarse y alimentarse, y han incrementado la vulnerabilidad de las especies cinegéticas.

SEO/BirdLife ha recordado que la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y la legislación cinegética permiten prohibir la caza durante los denominados "días de fortuna". Se trata de situaciones extraordinarias en las que incendios, olas de calor o sequías reducen la capacidad de defensa y huida de los animales o los obligan a concentrarse en lugares determinados.

Por ello, la organización ha solicitado la suspensión de la actividad cinegética en las superficies afectadas por el fuego y en las áreas colindantes, con el objetivo de evitar una presión adicional sobre los ejemplares desplazados.

El coordinador de Conservación de SEO/BirdLife, Mario Jiménez, ha instado a las administraciones autonómicas y al Gobierno de España a tomar decisiones basadas en la evidencia científica, reforzar el seguimiento de las poblaciones y garantizar que ninguna especie en un estado desfavorable sea objeto de aprovechamiento cinegético.

La organización ha defendido que la conservación de la biodiversidad debe ser prioritaria ante el cambio climático, la pérdida de hábitats y la presión creciente sobre la fauna silvestre. "Solo mediante una gestión responsable" y apoyada en el conocimiento científico será posible, ha afirmado, garantizar el futuro de especies como la codorniz común y la tórtola europea.