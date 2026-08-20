Crisis apícola
La mortandad en las colmenas extremeñas supera el 40% y el sector reclama ayudas urgentes
APAG Extremadura Asaja atribuye las pérdidas a la varroa, la falta de lluvias, las olas de calor y los abejarucos, y advierte del riesgo para numerosas explotaciones
La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha alertado de la grave situación que atraviesa el sector apícola extremeño, donde la mortandad en las colmenas ha superado el 40%. La entidad ha advertido de que estas pérdidas están poniendo en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones de la región.
Según ha explicado en un comunicado, detrás de esta elevada mortandad confluyen distintos factores, entre ellos la incidencia de la varroa, la escasez de lluvias y las sucesivas olas de calor registradas en Extremadura.
El impacto de los abejarucos
A estas circunstancias se ha sumado un problema que afecta al sector desde hace años: la presencia de abejarucos. APAG Extremadura Asaja ha sostenido que estas aves son "uno de los principales enemigos de las colmenas", al afectar directamente a su supervivencia y reducir de forma significativa su productividad.
La entidad ha comparado la situación de la apicultura extremeña con la registrada en otras comunidades autónomas, como Castilla y León, donde, según ha indicado, sí se han aprobado medidas y ayudas para compensar parte de las pérdidas.
Ayudas para las explotaciones
APAG Extremadura Asaja ha denunciado la falta de respuesta ante este problema en la región y ha lamentado la "pasividad" que, a su juicio, ha mostrado hasta ahora la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.
La organización ha advertido de que las pérdidas "están comprometiendo seriamente la continuidad de numerosas explotaciones apícolas". Por ello, ha exigido a la Junta de Extremadura que habilite lo antes posible ayudas específicas que permitan afrontar las consecuencias de la elevada mortandad y contribuyan al mantenimiento de las explotaciones afectadas.
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