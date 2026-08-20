Desalojados los últimos 80 vehículos de la rave ilegal de La Granja, que llega a su fin

Ya se puede decir de manera oficial: la macrofiesta ilegal de La Granja ha llegado a su fin. La Guardia Civil ha comunicado este jueves la finalización del dispositivo de seguridad desplegado durante los últimos siete días en torno a una rave que llegó a reunir a miles de personas y cientos de vehículos en varias fincas del término municipal.

El último capítulo de la fiesta comenzó a las 12.00 horas, cuando los agentes pusieron en marcha el dispositivo de desalojo de los vehículos que todavía permanecían en el recinto. La operación se desarrolló sin incidencias y permitió sacar de las fincas alrededor de 80 vehículos.

A las 13.30 horas, apenas hora y media después, ya no quedaban vehículos en el interior de las fincas ocupadas. Solo permanecen en la zona dos coches que no han podido abandonar el lugar debido a sendas averías mecánicas.

Galería | La rave ilegal de La Granja comienza a desalojarse de forma escalonada / Toni Gudiel

La Guardia Civil ha mantenido durante todo este tiempo una presencia constante en el entorno, especialmente ante la llegada y posterior salida escalonada de los asistentes. Según confirma la Benemérita, "se mantuvo en todo momento el dispositivo de seguridad para garantizar el correcto desarrollo del desalojo, la seguridad de las personas y de las carreteras aledañas".

Una semana que deja imágenes para el recuerdo

Con el desalojo de los últimos vehículos se pone punto final a una semana exacta de rave ilegal en La Granja, una celebración que convirtió durante varios días a este pequeño municipio cacereño en destino de miles de aficionados a la música electrónica.

Desde el pasado jueves, caravanas de vehículos, tiendas de campaña, música y una concentración que llegó a rondar las 3.000 personas marcaron el paisaje de las fincas ocupadas. La fiesta se desarrolló sin autorización y obligó a la Guardia Civil a mantener un dispositivo especial de vigilancia mientras los asistentes permanecían en la zona.

Galería | Así es la 'rave' de La Granja (Cáceres) /

La salida tampoco se produjo de golpe. Durante los últimos días, los participantes fueron abandonando progresivamente el recinto, aunque la permanencia de numerosas personas y vehículos hizo necesario mantener activo el dispositivo hasta comprobar que las fincas quedaban finalmente vacías.

Ahora sí, La Granja recupera la normalidad. Siete días después de que comenzara una rave que puso al municipio en el foco de la actualidad extremeña, las caravanas han desaparecido, la música ha dejado de sonar y solo quedan por delante las consecuencias y las anécdotas de una semana que, sin duda, quedará en el recuerdo de la pequeña localidad de 300 habitantes.