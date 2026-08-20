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En directo | El incendio de Las Hurdes afronta su tercer día y mantiene once alquerías desalojadas y Nuñomoral confinado

Se trata del incendio más grande en lo que va de verano en la región, para el se ha establecido un dispositivo de cerca de 250 efectivos con presencia de la UME

Pirocúmulo generado en el incendio de Las Hurdes.

Pirocúmulo generado en el incendio de Las Hurdes. / Paco Castañares

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Rocío Entonado Arias

El incendio forestal que se originó el martes en Las Hurdes y ha obligado a desalojar once alquerías y a confinar Nuñomoral afronta su tercer día de actividad. El fuego, que deja ya más de 3.700 hectáreas calcinadas, se volvió a complicar en la tarde del miércoles debido a las condiciones meteorológicas. Se trata del incendio más grande en lo que va de verano en la región, para el se ha establecido un dispositivo de cerca de 250 efectivos, con la presencia de la UME sobre el terreno tras la activación del Plan de Protección Civil (Infocaex) el martes.

Puedes seguir la evolución del incendio y sus consecuencias en el hilo de mensajes de a continuación.

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