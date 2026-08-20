En directo | El incendio de Las Hurdes afronta su tercer día y mantiene once alquerías desalojadas y Nuñomoral confinado

Buenos días. El incendio de Las Hurdes afronta su tercer día activo y suma ya 3.700 hectáreas calcinadas. La rápida evolución de las llamas han provocado desde el martes el desalojo de hasta doce alquerías, aunque los vecinos de Asegur pudieron volver anoche a sus casas, y el confinamiento de Nuñomoral que se mantiene hasta nuevo aviso junto a la evacuación de las once alquerías restantes.

Más de 170 efectivos han trabajado sobre el terreno durante la noche tras una tarde "muy complicada" en la que la meteorología ha impedido desarrollar buena parte de los trabajos previstos, aseguró el vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, tras la última reunión del Cecopi del miércoles. El incendio mantiene activo el nivel 2 de peligrosidad y la situación operativa 2 del Plan de Protección Civil (Infocaex), por el que la UME se sumó a las tareas de extinción el martes.