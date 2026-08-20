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En directo | El incendio de Las Hurdes afronta su tercer día y mantiene once alquerías desalojadas y Nuñomoral confinado
Se trata del incendio más grande en lo que va de verano en la región, para el se ha establecido un dispositivo de cerca de 250 efectivos con presencia de la UME
El incendio forestal que se originó el martes en Las Hurdes y ha obligado a desalojar once alquerías y a confinar Nuñomoral afronta su tercer día de actividad. El fuego, que deja ya más de 3.700 hectáreas calcinadas, se volvió a complicar en la tarde del miércoles debido a las condiciones meteorológicas. Se trata del incendio más grande en lo que va de verano en la región, para el se ha establecido un dispositivo de cerca de 250 efectivos, con la presencia de la UME sobre el terreno tras la activación del Plan de Protección Civil (Infocaex) el martes.
Puedes seguir la evolución del incendio y sus consecuencias en el hilo de mensajes de a continuación.
Sandra Pérez
Buenos días. El incendio de Las Hurdes afronta su tercer día activo y suma ya 3.700 hectáreas calcinadas. La rápida evolución de las llamas han provocado desde el martes el desalojo de hasta doce alquerías, aunque los vecinos de Asegur pudieron volver anoche a sus casas, y el confinamiento de Nuñomoral que se mantiene hasta nuevo aviso junto a la evacuación de las once alquerías restantes.
Más de 170 efectivos han trabajado sobre el terreno durante la noche tras una tarde "muy complicada" en la que la meteorología ha impedido desarrollar buena parte de los trabajos previstos, aseguró el vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, tras la última reunión del Cecopi del miércoles. El incendio mantiene activo el nivel 2 de peligrosidad y la situación operativa 2 del Plan de Protección Civil (Infocaex), por el que la UME se sumó a las tareas de extinción el martes.
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