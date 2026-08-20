Extremadura intenta cerrar a contrarreloj las rutas de transporte escolar pendientes con un segundo contrato de emergencia

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha este jueves un segundo contrato de emergencia para intentar cerrar las rutas de transporte escolar que todavía permanecen sin adjudicar. El margen se estrecha: el curso comenzará el próximo 10 de septiembre y el Ejecutivo autonómico busca garantizar que todos los alumnos que dependen de este servicio puedan acudir desde el primer día a sus centros educativos.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha comparecido para lanzar un "mensaje de tranquilidad" a las familias y ha asegurado que garantizar el transporte escolar es una prioridad para la Junta.

El nuevo procedimiento llega después de que el primer contrato de emergencia haya permitido cubrir parte de los trayectos que habían quedado pendientes. Ahora, Educación confía en que esta segunda convocatoria permita completar las rutas que todavía no tienen empresa, aunque la consejera ha evitado precisar cuántas permanecen en esa situación.

Las compañías interesadas tendrán hasta este domingo para presentar sus solicitudes, y la Junta ha preferido mantener las cifras fuera del debate mientras continúan las negociaciones y se resuelven también las subsanaciones del primer procedimiento.

Cambios tras las negociaciones

El segundo contrato de emergencia incorpora algunas de las reivindicaciones que las empresas de transporte han trasladado a la Administración durante los últimos días.

"Han sido días duros de negociaciones y de intensas reuniones con las asociaciones y con el colectivo", ha reconocido Valencia, que ha explicado que las compañías han planteado modificaciones que la Junta ha incorporado siempre que han tenido encaje legal.

"Han reivindicado alguna cosa y, evidentemente, todo dentro de la legalidad, por supuesto, sí las hemos recogido", ha señalado.

Dos alumnos suben a un autobús de transporte escolar en una de las rutas que conectan los núcleos rurales con los centros educativos. / El Periódico Extremadura

La consejera no ha detallado cuáles son exactamente esas novedades. Se ha limitado a indicar que afectan a "una serie de cosas técnicas" y ha defendido que hacerlas públicas en este momento "tampoco ayuda para nada" mientras el procedimiento sigue abierto.

Sin cifras de las rutas que faltan

Educación tampoco ha concretado cuántas rutas están ya adjudicadas ni cuántas continúan pendientes. La consejera ha argumentado que ofrecer números ahora podría interferir en un proceso que todavía está en marcha.

"Creo que en el momento en el que estamos lo que hay que hacer es trabajar para garantizar el transporte y dar cifras no va a ayudar ni en un sentido ni en el otro", ha afirmado.

Además, la Administración continúa tramitando subsanaciones del primer contrato de emergencia, por lo que el número de recorridos pendientes todavía puede cambiar en los próximos días.

"No vamos a dar cifras porque estamos dentro de un proceso y creemos que no favorecería para nada el hecho de dar cifras, pero evidentemente vamos por buen camino, se está trabajando mucho y se está trabajando muy duro", ha insistido Valencia.

La responsable de Educación ha recordado además que el Ejecutivo autonómico ha destinado este año 17 millones de euros al transporte escolar, un servicio que ha calificado de "vital" para una comunidad con la dispersión territorial de Extremadura.

"Solamente de esa forma podemos garantizar la educación de todos" los alumnos, ha defendido.

Una mesa para preparar los próximos cursos

La crisis de las adjudicaciones tendrá también continuidad una vez arranque el curso. La Junta ha anunciado que prevé convocar una Mesa del Transporte Escolar durante la segunda quincena de septiembre, en la que estarán representadas la Administración, las empresas del sector y las asociaciones de madres y padres.

La creación de este órgano había sido reclamada por el propio colectivo con el objetivo de dar mayor certidumbre a las familias y anticipar la preparación de los futuros contratos, evitando que la cobertura de las rutas llegue de nuevo hasta las últimas semanas antes del inicio de las clases.

El objetivo, según ha señalado Valencia, será trabajar con mayor margen para que en los próximos cursos "todos los alumnos tengan garantizado el servicio de transporte".