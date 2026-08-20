La Junta exige a Puente una cita urgente y fechas para el AVE, las autovías y la conexión de Extremadura con Portugal

La Junta de Extremadura ha elevado la presión sobre el Ministerio de Transportes para conseguir fechas concretas para las principales infraestructuras pendientes de la región. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha remitido una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que ha solicitado una reunión bilateral "a la mayor brevedad posible" para abordar la situación del AVE, las autovías, las conexiones con Portugal y el aeropuerto de Badajoz, entre otras actuaciones.

El Ejecutivo autonómico quiere que ese encuentro sirva para ir más allá de los compromisos generales y permita establecer calendarios de ejecución, financiación y plazos concretos para cada proyecto. La petición se ha producido después de la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada el pasado 28 de julio, en la que la Junta ya trasladó públicamente su intención de recuperar una interlocución directa con el Ministerio.

"Llevamos años esperando, meses solicitando reuniones y trasladando propuestas. Extremadura necesita pasar de las declaraciones a los compromisos y de los compromisos a los calendarios de ejecución", ha señalado Ramírez en rueda de prensa.

Una imagen de un tren AVE, en una fotografía de archivo. / El Periódico Extremadura

El consejero ha defendido que la petición "no responde a ningún gesto político", sino a la necesidad de resolver asuntos que, según ha subrayado, afectan a más de un millón de extremeños y condicionan las posibilidades de desarrollo económico, industrial, logístico y territorial de la comunidad.

Ramírez ha confiado en que, tras estos días de descanso y una vez que Puente se reincorpore a su actividad, "la carta de Extremadura sea uno de los primeros asuntos que se encuentre encima de la mesa".

Fechas para el AVE y el ferrocarril

El bloque ferroviario ocupa una parte central de las reclamaciones trasladadas al Ministerio. La Junta ha exigido información detallada y actualizada sobre la ejecución de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, incluidos los retrasos acumulados y los plazos reales de puesta en servicio de cada tramo.

El Gobierno regional también ha reclamado la presentación del Plan Director del Corredor Atlántico en todo aquello que afecta a Extremadura y ha pedido adelantar la ejecución del tramo internacional Badajoz-Elvas de la conexión Madrid-Lisboa, incluida la construcción de la futura estación internacional de la EUROBEC.

A estas actuaciones se suma la petición de avanzar en los trabajos necesarios para garantizar la plena integración de Extremadura en los corredores ferroviarios europeos.

La agenda incluye además la electrificación de la línea Mérida-Puertollano, el estudio de un intercambiador de ancho en Brazatortas, la electrificación de al menos el tramo Mérida-Zafra y la presentación del estudio de viabilidad para la reapertura de la Ruta de la Plata.

Otra de las demandas planteadas es la construcción de un ramal ferroviario de aproximadamente 16 kilómetros en el entorno de ExpacioMérida, que permita conectar directamente las líneas Mérida-Los Rosales y Mérida-Puertollano y evitar así el tránsito de mercancías por el centro de la capital extremeña.

El aeropuerto de Badajoz

En materia de transporte aéreo, la Junta ha pedido abordar con el Ministerio la situación actual del aeropuerto de Badajoz y el déficit inversor acumulado que denuncia el Ejecutivo autonómico.

Ramírez quiere conocer además las inversiones previstas por Aena para el periodo 2027-2031 y estudiar una ampliación del horario operativo del aeropuerto que permita mejorar su funcionamiento y favorecer la incorporación de nuevas conexiones.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez. / Junta de Extremadura

Autovías y carreteras pendientes

La reclamación de la Junta alcanza también a las principales infraestructuras viarias pendientes en Extremadura. Entre ellas figuran la EX-A1, la autovía Cáceres-Badajoz y las carreteras N-430, N-432 y N-435.

El Ejecutivo autonómico considera además estratégica la mejora de la conexión internacional por carretera con Portugal y ha planteado la necesidad de avanzar en un acuerdo entre España y el país vecino para construir un nuevo puente internacional e integrar la autovía extremeña dentro del corredor Madrid-Lisboa.

"No podemos hablar de un verdadero corredor Madrid-Lisboa si Extremadura no dispone de las conexiones y de las infraestructuras necesarias para desempeñar el papel estratégico que le corresponde", ha afirmado Ramírez.

La Junta sostiene que este proyecto debe abordarse mediante una planificación conjunta entre España y Portugal que determine calendario, plazos de ejecución y fórmulas de financiación, de forma que la conexión internacional cuente con una hoja de ruta definida.

"Extremadura no pide privilegios"

El consejero ha insistido en que el Ejecutivo autonómico quiere desarrollar sus relaciones con el Ministerio "desde la lealtad institucional", pero también desde "la exigencia y la defensa firme de los intereses de los extremeños".

La Junta pretende que la reunión reclamada a Puente permita conocer qué actuaciones se ejecutarán, cuándo comenzarán y qué recursos tendrán asignados, especialmente en los proyectos ferroviarios y viarios considerados estratégicos para la comunidad.

"Extremadura no pide privilegios. Pide las mismas oportunidades, infraestructuras modernas y una planificación seria que permita saber cuándo se va a ejecutar cada actuación y con qué recursos", ha concluido Ramírez.