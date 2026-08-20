Extremadura impulsará el turismo de observación de grullas, con más de 84.000 ejemplares en la región

Extremadura quiere reforzar su posición como uno de los grandes destinos europeos para la observación de grullas. El director general de Turismo, Óscar Mateos, ha mantenido una reunión con el secretario general de la asociación conservacionista Grus Extremadura, José Antonio Román, para estudiar nuevas vías de colaboración en torno a esta modalidad de turismo ornitológico.

La comunidad es el principal territorio de invernada de la grulla común en España. Según el censo elaborado por Grus Extremadura en diciembre de 2025, la región acogió más de 84.000 ejemplares, casi la mitad de los 185.246 contabilizados en el conjunto del país.

El director general de Turismo, Óscar Mateos, reunido con el secretario general de Grus Extremadura. / Juntaex

Una colaboración consolidada

La Dirección General de Turismo ha colaborado durante los últimos años con la asociación en iniciativas como la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), el Festival de las Aves Ciudad de Cáceres y el Festival de las Grullas.

Estas actividades buscan promocionar los recursos naturales de Extremadura, pero también divulgar el valor de las aves y concienciar sobre su conservación, especialmente por su vulnerabilidad ante las alteraciones del medio.

En este contexto, Turismo estableció un precio simbólico para participar en las rutas guiadas y los talleres infantiles y familiares celebrados durante FIO. La edición de 2026 ha permitido recaudar 2.882,60 euros, que se destinarán a la 'Campaña de censo de grullas en Extremadura 2026-2027' de Grus Extremadura.

La Junta ha destacado que FIO está considerada la feria más importante del sector en España y la segunda de Europa.

17 ediciones del festival

Para recibir cada año a estas aves migratorias, la Dirección General de Turismo organiza el Festival de las Grullas, una cita que ha alcanzado ya las 17 ediciones y que incluye talleres, rutas guiadas y jornadas técnicas para públicos de diferentes edades.

La grulla común puede contemplarse en numerosos puntos de la geografía extremeña. Las Vegas Altas del Guadiana, la comarca de Miajadas-Trujillo, Navalvillar de Pela y Siruela reúnen algunas de sus poblaciones más destacadas.

También sobresalen otros enclaves de La Siberia y los embalses de Los Canchales, Borbollón, Valdecañas y Gabriel y Galán.

Grus Extremadura ha colaborado igualmente con Turismo en la elaboración de material promocional sobre los principales espacios de invernada. Este contenido se distribuye en ferias y encuentros especializados a través del Club Birding in Extremadura.

Investigación y conservación

El Grupo de Estudio y Conservación de la Grulla Común, conocido como Grus Extremadura, es una asociación naturalista sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, la conservación y la divulgación.

Entre sus principales trabajos se encuentran los censos anuales de las grullas que pasan el invierno en la región, los proyectos para conservar dormideros y dehesas y las actividades educativas destinadas a promover el respeto por el entorno y divulgar el proceso migratorio de la especie.

Extremadura cuenta con unas condiciones especialmente favorables para la observación de aves por la variedad de sus paisajes, que incluyen llanos, dehesas, bosques, ríos, embalses, charcas y zonas de regadío. Según los censos oficiales, en la comunidad pueden observarse unas 340 especies.

A este patrimonio natural se añaden más de 50 espacios protegidos y más de 70 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Más de una veintena se encuentran en entornos urbanos, entre ellos los de Cáceres, Trujillo y Almendralejo.