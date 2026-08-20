Fernando Jiménez Berrocal: "El verdadero sonido del verano es la música de las verbenas de pueblo"

Pregunta: ¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

"Hacer el agosto" siempre lo he entendido como hacer un buen negocio o que la cosas te vayan bien. Aunque es una expresión de tipo rural , pues agosto era un mes vital para ciertas recolecciones como el cereal, un mal mes de agosto era sinónimo de mal invierno. Mi abuelo Benito utilizaba una expresión que definía el miedo a un mal mes de agosto: "si en agosto oyes tronar, vende las vacas y empléalas en pan".

P: ¿Qué cambia este mes en su día a día?

Agosto es el mes esperado todo el año para hacer viajes pendientes, romper con la monotonía del resto del año o estar con amigos y familiares que solo disfrutas en esta época de vacaciones. Evidentemente hay un cambo de ritmo.

P: ¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

Hace más de 40 años suelo pasar unos días de agosto en Viandar de la Vera, un pequeño pueblo del norte extremeño a la sombra de la sierra de Gredos, donde todo es naturaleza. Es el pueblo de mi esposa y donde se han criado mis hijos cada verano en un ambiente de tranquilidad con un paisaje maravilloso.

P: ¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

Suelo ser bastante rural, me gustan las aguas cristalinas de las gargantas veratas y sus paisajes únicos. Es una manera de vivir durante unos días en armonía y concordia con el rico medio rural que podemos disfrutar en Extremadura. Lo cual no indica que no me guste pasear junto al mar. El mar siempre lo he tenido muy cercano, pues soy hijo de murciano y desde la niñez lo he disfrutado junto a mi familia huertana.

P: ¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

Quizás el pensar que todo el mundo está de vacaciones. Son muchas las personas que cada día trabajan para que nuestras vacaciones sean lo más felices posible.

P: ¿Desconecta en agosto?

Siempre he tratado de hacerlo. Ahora de jubilado es diferente, pero desconectar de lo cotidiano es necesario. El ocio y las vacaciones para los currantes son una conquista social que nos dignifica como seres humanos.

P: ¿Qué libro está leyendo?

Normalmente, aprovecho las vacaciones para leer o escribir. En este momento estoy con un magnífico trabajo del historiador Álvaro Vázquez Cabrera sobre la vida cotidiana en Cáceres durante el siglo XVIII. También es verdad que las vacaciones invitan a alejarte de los libros y disfrutar de cosas, no menos importantes, como la amistad o la cercanía de la familia.

P: ¿Qué canción resume su mejor verano?

Cualquier música verbenera en la plaza de cualquier pueblo de Extremadura. Creo que esos son los verdaderos sonidos del verano. Buen rollo, desinhibición y hacer lo que te pida el cuerpo.

P: ¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

Soy de gazpacho y tinto de verano.

P: ¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

Normalmente, suelo invitar a familiares y amigos. Conocer la belleza única de Cáceres y sus tierras, asi como el Festival de Teatro de Mérida o todo el norte extremeño que es un paraíso natural que los forasteros desconocen es un plan para dar a conocer la belleza de nuestra región.

P: Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

Por supuesto, volver en septiembre después de haber disfrutado de amigos y familia es señal de haber cumplido los objetivos con respecto a ese mes raro y diferente que es agosto.