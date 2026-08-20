La compañía extremeña desarrollará los trabajos en UTE con Grupo Render en un proyecto estratégico que movilizará hasta 150 personas y contribuirá al posicionamiento industrial y energético de Extremadura

Grupo Incalexa ha sido seleccionado para liderar, en UTE con Grupo Render, la ejecución de todas las instalaciones MEP de la nueva gigafactoría de baterías de Mérida, uno de los proyectos industriales más relevantes para el desarrollo energético y tecnológico de Extremadura.

La adjudicación sitúa a Grupo Incalexa ante uno de los mayores retos técnicos y organizativos de su trayectoria y refuerza su posicionamiento como grupo especializado en instalaciones industriales, infraestructuras críticas, ingeniería y soluciones energéticas.

El alcance del proyecto comprende la ejecución integral de las instalaciones MEP, el conjunto de sistemas técnicos necesarios para garantizar que una infraestructura industrial funcione de forma segura, eficiente y fiable. Los trabajos incluyen las instalaciones mecánicas, entre ellas los sistemas de climatización, ventilación y aire acondicionado HVAC, las instalaciones eléctricas, la protección contra incendios y la fontanería.

La actuación contará con un plazo previsto de ejecución de 10 meses y llegará a movilizar hasta 150 personas durante su periodo de mayor actividad. Estas dimensiones reflejan la complejidad técnica, operativa y humana de un proyecto que requerirá una elevada capacidad de planificación, coordinación y ejecución.

Grupo Incalexa liderará la ejecución de las instalaciones MEP de la nueva gigafactoría de baterías de Mérida / EL PERIÓDICO

Grupo Incalexa afronta este proyecto desde una propuesta de valor basada en el diseño, la construcción y la garantía de infraestructuras capaces de impulsar la competitividad industrial y optimizar el rendimiento energético de las instalaciones.

La ejecución de un proyecto de estas características exige integrar diferentes especialidades, coordinar equipos y proveedores, garantizar los estándares de seguridad y calidad y cumplir con una planificación especialmente exigente. La experiencia y las capacidades complementarias de Grupo Incalexa y Grupo Render permitirán ofrecer una respuesta integral a las necesidades del proyecto.

Impacto industrial y económico en Extremadura

Más allá de su dimensión técnica, la nueva gigafactoría representa una oportunidad para consolidar a Extremadura como un territorio con capacidad real para participar en el desarrollo de la nueva industria energética.

Grupo Incalexa afronta el proyecto con el objetivo de generar el mayor impacto posible en la región, aportando valor a la economía local y favoreciendo la creación de oportunidades para empresas, proveedores y profesionales extremeños.

La participación de una compañía con sede en Cáceres en una actuación industrial de esta envergadura demuestra el crecimiento y la especialización alcanzados por el tejido empresarial de Extremadura, así como su capacidad para asumir responsabilidades estratégicas en proyectos vinculados a la transición energética.

Para Grupo Incalexa, la gigafactoría de Mérida supone mucho más que una nueva obra. Representa la posibilidad de aplicar desde Extremadura conocimiento técnico, capacidad de ejecución y talento especializado al desarrollo de una industria clave para el futuro energético y económico.

Este nuevo contrato es también el resultado del trabajo realizado por los equipos de Grupo Incalexa y de la confianza construida con clientes y colaboradores a través de la ejecución de proyectos industriales cada vez más complejos.

Noticias relacionadas

La compañía inicia ahora una nueva etapa centrada en convertir esa confianza en resultados, garantizando una ejecución solvente y generando valor para la industria, para el territorio y para las personas.