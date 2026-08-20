Incendio forestal
Guardiola hace un alto en el seguimiento del incendio para visitar la Casa de la Misericordia de Pinofranqueado
La presidenta extremeña ha acudido al centro durante su presencia en la localidad con motivo de las reuniones del Cecopi y ha compartido unos momentos con residentes, familias y profesionales
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha aprovechado su presencia en Pinofranqueado, donde está siguiendo de cerca la evolución del incendio de Las Hurdes desde el Cecopi, para visitar la Casa de la Misericordia y mantener un encuentro con sus residentes y profesionales.
La visita se ha producido en una jornada marcada por el seguimiento permanente de un incendio que continúa movilizando a centenares de efectivos y mantiene la atención sobre distintos puntos de la comarca. En ese contexto, Guardiola ha querido acercarse también a este centro de Pinofranqueado para conocer a sus usuarios y conversar con las personas encargadas de su atención diaria.
"La Casa de la Misericordia de Pinofranqueado es uno de esos lugares donde el cariño se percibe en cada gesto", ha señalado la presidenta extremeña tras el encuentro.
Un encuentro durante el seguimiento del fuego
Guardiola permanece estos días pendiente de la emergencia provocada por el incendio forestal y de las decisiones adoptadas desde el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), donde se analiza la evolución de las llamas, el despliegue de los medios de extinción y la situación de las poblaciones afectadas.
Durante esa presencia en Pinofranqueado, la presidenta ha compartido "sonrisas y conversaciones" con los residentes de la Casa de la Misericordia y ha destacado la labor de los trabajadores que los atienden.
"He conocido de cerca la entrega de quienes los cuidan", ha expresado Guardiola.
Agradecimiento a trabajadores y familias
La presidenta de la Junta ha agradecido igualmente la acogida recibida por parte de profesionales, residentes y familiares. "Gracias a los profesionales, a las familias y a todas las personas que me habéis abierto las puertas", ha manifestado.
Guardiola ha cerrado su paso por la Casa de la Misericordia destacando el carácter cercano del encuentro, en mitad de unas jornadas especialmente difíciles para Las Hurdes por la evolución del incendio: "Me llevo vuestro cariño y el recuerdo de un encuentro muy especial".
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