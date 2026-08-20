Marcial Álvarez, Creonte en 'El viaje de Edipo': "Los actores siempre tenemos que defender a nuestros personajes, aunque el mío sea un monstruo"

Marcial Álvarez es ya veterano en la arena del Teatro Romano de Mérida. Su primera vez fue en 2009 con 'Los Gemelos' de Plauto; en 2014 volvió para participar en 'Pluto', de Aristófanes, y en 2015 actuó en 'César y Cleopatra'.

Este diario ha conversado con el intérprete sobre su nueva aventura teatral, su regreso a Mérida y el vínculo que mantiene con el certamen. También habla del proceso de preparación de su personaje y cómo puede sorprender al público esta nueva visión de la obra.

Estreno de la obra 'El viaje de Edipo' en el Teatro Romano de Mérida. / Jero Morales

Pregunta: ¿Cómo ha vivido todo el proceso de ensayos y preparación de 'El viaje de Edipo' antes de su encuentro con el público?

Respuesta: Bien, con mucho entusiasmo, con mucho calor también (risas), pero con mucha emoción y con mucho respeto. Lo hemos preparado en Madrid, hemos ensayado mucho, pero ahora falta ofrecérselo al público, a las 3.000 personas que llegan ahí y que lo que quieren es emoción y verdad, y para eso es para lo que quiero estar preparado.

P: Esta no era su primera vez en Mérida. ¿Qué tiene este festival para que cada regreso sea especial?

R: Es el gran templo de los actores. Es un sitio por donde han pasado, durante 2.000 años o más, todos los actores y actrices del mundo, de generación en generación. Lo especial es lo que hay ahí, entre esas piedras: si te pones muy espiritual, es muy emocionante. Y bueno, luego es un lugar de encuentro donde los seres humanos nos reconocemos en nuestras virtudes, en nuestros defectos y tomamos conciencia de quienes somos. Me parece muy importante volver y me gustará participar en el festival hasta que la salud me deje.

P: ¿Qué fue lo primero que pensó cuando le propusieron formar parte de la obra?

R: Siempre me emociona que cuenten conmigo, siempre me ha gustado que me saquen a bailar. Ya a partir de ahí viene el trabajo duro, pero satisfactorio, y me encanta. Con Emilio ya he trabajado, con la coproducción, y es alguien con quien me llevo muy bien. También sabía que había actores con quienes ya había compartido escena, y al final, tenemos esa ilusión de reunirnos como los niños se juntan para jugar, que eso es en definitiva el teatro.

Estreno de la obra 'El viaje de Edipo' en el Teatro Romano de Mérida. / Jero Morales

P: ¿Qué fue lo que más le sorprendió de su personaje cuando empezó a prepararlo? ¿Hubo algo con lo que conectara especialmente?

R: Me sorprendió mucho el personaje en general, porque sí que conocía las obras, pero no en profundidad. En la primera, él dice que no está preparado para ser rey, que no quiere poder ni lo había pensado jamás, y luego ese discurso se da la vuelta en 'Antígona', de tal manera que se vuelve un rey poderosísimo, pero en el peor sentido de la palabra. Entonces me sorprendió mucho ese cambio, y tuve que buscar cómo una persona puede tener tan distinta actitud.

Y bueno, conectar lo que se dice conectar, no he conectado. Siempre los actores tenemos que conectar por algún lado y defender nuestros personajes, aunque el mío es un monstruo. Entonces yo, lo que hacía era pensar en su juventud o la niñez, por qué alguien llega a ser un monstruo, a no escuchar a nadie, a ser en definitiva, un dictador. Lo que hago es intentar indagar en qué le ha podio ocurrir.

P: ¿Qué faceta de Marcial Álvarez cree que puede descubrir el público con esta obra?

R: Eso no lo sé, a mí el público me ha podido ver públicamente en series de ficción y en el teatro. Pero en este caso, podrán descubrir a alguien que humildemente se pone a su servicio, y espero que descubran más emoción y contemplen mi trabajo a la vez que participan en él.

Estreno de la obra 'El viaje de Edipo' en el Teatro Romano de Mérida. / Jero Morales

P: Después de tantas versiones del mito de Edipo, ¿qué cree que aporta esta propuesta para sorprender al público?

R: Al unir el periplo de esta familia, se entiende muy bien la destrucción que se cuenta en las cuatro, todo el retablo familiar y en el tiempo se entiende mucho mejor. Se abre y se cierra una saga y unos conflictos tanto de estado como religiosos. Al final, lo que se ha hecho al juntarlo es un recorrido completo.

P: Si tuviera carta blanca, ¿qué personaje le gustaría interpretar en el Teatro Romano?

R: No es grecolatina, pero se acerca. Si pudiera volver me encantaría interpretar al rey Lear, de William Shakespeare.

P: Y por último, si tuviera que definir el montaje con tres palabras, ¿cuáles serían?

R: Uf, no lo sé... Pero creo que guerra, religión e incomunicación.