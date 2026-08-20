Los móviles, apagados salvo para aprender: Extremadura fija cuándo podrán usarse en Bachillerato y FP

Extremadura ha puesto nuevas reglas al uso de los dispositivos personales dentro de las aulas. La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado la instrucción 6/2026, que establece criterios comunes para determinar cuándo y de qué forma pueden utilizarse teléfonos móviles y otros dispositivos digitales de los alumnos durante las clases.

La principal novedad afecta a los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional. Sus teléfonos inteligentes deberán permanecer apagados con carácter general, aunque podrán utilizarse cuando exista una finalidad educativa debidamente justificada. La medida abre también esta posibilidad de forma excepcional en Secundaria, aunque únicamente en casos "muy bien justificados".

Así lo ha explicado este jueves la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, quien ha precisado que la nueva regulación completa la instrucción aprobada en 2024 y establece una diferencia clara entre los dispositivos facilitados por los propios centros y los teléfonos particulares de los estudiantes. "Siempre se recomienda que se usen los dispositivos propios del centro", ha señalado Valencia.

El móvil, una excepción

La instrucción mantiene así el teléfono personal fuera del funcionamiento habitual de las clases, pero deja abierta su utilización cuando el profesor considere que puede convertirse en una herramienta útil para una actividad educativa concreta.

La regulación distingue además entre las diferentes etapas. "No es lo mismo un niño que está en Educación Infantil o un adolescente que está en la ESO, en Bachillerato o en Formación Profesional", ha indicado la consejera.

De esta forma, el uso educativo de los dispositivos personales queda esencialmente limitado a Bachillerato y FP, mientras que en Secundaria solo podrá autorizarse en circunstancias especialmente justificadas.

La Consejería ha defendido que se trata de una herramienta para que los docentes puedan decidir con criterios comunes cuándo estos dispositivos "sin duda en algunos momentos pueden ser favorables y necesarios, pero que en otros a lo mejor no lo es".

Dos jóvenes usan el móvil durante una clase. / El Periódico Extremadura

Los relojes inteligentes, también apagados

La normativa alcanza igualmente a otros aparatos digitales de uso personal. Los relojes inteligentes deberán permanecer apagados, salvo que exista una excepción justificada por motivos de salud.

También podrán contemplarse situaciones específicas para alumnos de centros de educación especial cuando el dispositivo favorezca su inclusión.

Valencia ha considerado que la instrucción era "muy necesaria" para las aulas extremeñas y ha destacado que es "mucho más amplia" que la de 2024, además de "muy ágil y muy clara", con el objetivo de evitar un incremento innecesario de la burocracia para los profesores.

La inteligencia artificial entra en la regulación

El documento incorpora además por primera vez criterios relacionados con el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. La consejera la ha definido como una herramienta "muy útil y muy positiva, pero que evidentemente hay que saber usarla", y ha subrayado que su utilización deberá realizarse garantizando la protección de los alumnos.

La nueva instrucción aborda igualmente cuestiones relacionadas con la desconexión digital y el bienestar digital, con recomendaciones sobre aspectos como la ergonomía o la distancia adecuada respecto a las pantallas.

Para preparar el documento, la Consejería ha constituido un grupo de trabajo en el que han participado tres centros educativos extremeños: uno de educación especial, otro de Infantil y Primaria y un tercero de Secundaria y Formación Profesional. Los centros han trasladado aquellas cuestiones que consideraban necesarias para adaptar las normas al funcionamiento cotidiano de las aulas.

"Tenemos que adaptarnos a la realidad en la que vivimos. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías son prueba de ello, pero también somos conscientes de que debemos tener marcos legales para que nuestros docentes sepan cómo, cuándo y de qué forma se pueden usar estas nuevas tecnologías", ha afirmado Valencia.

La nueva regulación busca así compatibilizar la incorporación de herramientas digitales a la enseñanza con unos límites comunes dentro de los centros, reservando el uso de los dispositivos personales para aquellos momentos en los que exista una finalidad educativa concreta.