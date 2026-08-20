Atención integral
Playa, naturaleza y ocio en familia: así es Respiro, el nuevo proyecto para víctimas de violencia de género en Extremadura
El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) ha puesto en marcha este verano el Proyecto Respiro, una iniciativa destinada a ofrecer actividades de ocio, descanso y recuperación integral a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos
El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) ha puesto en marcha este verano el Proyecto Respiro, una iniciativa destinada a ofrecer actividades de ocio, descanso y recuperación integral a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos.
El programa pretende proporcionar a estas familias tiempo y espacios de disfrute compartido, después de que circunstancias como la falta de recursos, el miedo, la soledad, los procesos de institucionalización o las propias situaciones de violencia hayan limitado sus posibilidades de acceder a este tipo de experiencias.
"Cuando hablamos de atención integral a las víctimas de violencia de género, hablamos también de reparación, y parte fundamental de ese acompañamiento en la reconstrucción de sus vidas pasa por proporcionar oportunidades para disfrutar, relacionarse y recuperar su autonomía", ha afirmado la directora general del IMEX, Estefanía Rodríguez Silva.
Recuperar espacios de convivencia
La responsable del IMEX ha defendido que el ocio y las actividades compartidas pueden desempeñar un papel relevante en la recuperación emocional de las familias. "Disfrutar del ocio, descubrir nuestra comunidad autónoma y las actividades en familia pueden convertirse en herramientas muy valiosas para reforzar el bienestar emocional, la autoestima y los vínculos entre las madres y sus criaturas", ha indicado.
Rodríguez Silva también ha destacado el carácter familiar de la iniciativa, que permitirá que las participantes vivan las experiencias junto a sus hijas e hijos, a quienes ha reconocido igualmente como víctimas de la violencia.
"Queremos que las mujeres puedan vivir estas experiencias junto a sus hijas e hijos, que también han sufrido violencia, y que encuentren en estas actividades momentos de reparación, descubrirse en nuevos espacios y convivencia con iguales", ha explicado.
Del parque acuático a la playa
El Proyecto Respiro se desarrollará mediante tres actividades de ocio y convivencia. La primera será una excursión a un parque acuático durante agosto, en la que podrán participar hasta 45 personas.
También a finales de este mes se organizará un viaje de cinco días a la playa para más de 20 participantes, entre mujeres y sus hijas e hijos menores.
La última actividad se celebrará en octubre y consistirá en una estancia de tres días en una zona rural del norte de la provincia de Cáceres. La propuesta combinará el contacto con la naturaleza y el turismo activo mediante baños en piscinas naturales, rutas de senderismo, escalada y tirolina, además de otras experiencias al aire libre.
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