De los primeros regresos al apoyo del chef José Andrés: Las Hurdes sigue frente al fuego

Después de dos noches fuera de casa, los vecinos de Robledo, Castillo y Avellanar han comenzado este jueves el camino de regreso tras las evacuaciones provocadas por el incendio de Las Hurdes. En Robledo han podido hacerlo sin restricciones, mientras que en Castillo y Avellanar deberán permanecer confinados dentro de los respectivos cascos urbanos para no interferir en el trabajo de los efectivos en carreteras y zonas próximas. En el resto de las alquerías se mantiene por ahora el desalojo, con la población afectada alojada principalmente en la residencia de estudiantes de Caminomorisco, salvo las personas vulnerables trasladadas a Plasencia.

Entre quienes han podido emprender el camino de vuelta se encuentra María Dolores de Mayoralgo, residente en Barcelona y habitual de Castillo durante los meses de verano. Tras permanecer fuera de su vivienda desde el martes por la tarde, este jueves ha podido regresar en el convoy organizado por la Guardia Civil.

Los primeros evacuados abandonan el punto de acogida de Caminomorisco tras recibir autorización para regresar. / Toni Gudiel

El retorno supone un alivio después de dos jornadas lejos de casa. "Tuvimos que salir corriendo con lo puesto y ya se estaba haciendo un poco larga la espera", explica María Dolores, que hace un balance muy positivo de la atención recibida durante estos días. Asegura que el trato ha sido "excelente desde el primer momento" y destaca especialmente la dedicación de los voluntarios, las comidas y el buen ambiente entre las personas alojadas.

La espera continúa

Mientras algunos empiezan a recuperar poco a poco la normalidad, otros residentes continúan pendientes de recibir autorización para volver a sus casas. Es el caso de María Humildad Alonso, vecina de Horcajo, que tuvo que abandonar la alquería el martes junto a sus dos nietos y permanece desde entonces fuera de su pueblo. El paso de los días empieza a hacerse largo, especialmente para los más pequeños. "Al fin y al cabo no estás en tu casa", resume. Ahora, la principal preocupación es saber cuándo podrán volver y en qué estado encontrarán sus viviendas.

Una residente explica la incertidumbre de quienes todavía no tienen autorización para regresar a sus casas. / Toni Gudiel

María Humildad lamenta, sobre todo, la falta de información concreta sobre la evolución del incendio en la alquería, donde los residentes saben que las llamas se han aproximado a las casas pero desconocen hasta qué punto el fuego ha podido afectar a la zona. "Nadie nos explica cómo está la situación", señala. Esa incertidumbre convive, sin embargo, con un ambiente de calma contenida entre quienes continúan alojados, que incluso colaboran con los voluntarios de Cruz Roja en algunas tareas cotidianas mientras esperan nuevas noticias y la autorización para volver a sus pueblos.

El otro frente de la emergencia

A pocos kilómetros, junto al municipio de Pinofranqueado, la emergencia se vive desde otro escenario. Alrededor del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la actividad es constante mientras desde el puesto de mando se coordina buena parte del dispositivo desplegado contra el incendio.

Por allí se suceden vehículos que llegan y parten, efectivos pendientes de nuevas instrucciones, tripulaciones que preparan sus siguientes intervenciones y voluntarios encargados del apoyo logístico. Guardia Civil, UME, Protección Civil, Cruz Roja, brigadas forestales y otros servicios de emergencia confluyen en un operativo en el que cada grupo desempeña una función para mantener activa la respuesta contra el fuego.

Apoyo aéreo

Entre los equipos desplegados se encuentran también los miembros de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), encargados de apoyar desde el aire el trabajo de quienes combaten las llamas en tierra. Javier Sánchez, copiloto de una de las aeronaves, explica que su misión consiste principalmente en "apoyar a la brigada de tierra", que es la que se enfrenta directamente a los puntos más complicados del incendio.

Javier Sánchez, copiloto de una de las aeronaves de la BRIF desplegadas en Pinofranqueado durante las labores de extinción. / Toni Gudiel

En Pinofranqueado trabajan estos días cuatro tripulantes, además del personal de mantenimiento y los mecánicos encargados de mantener las aeronaves operativas entre una intervención y la siguiente. Sánchez conoce además de cerca el territorio sobre el que está volando: es vecino de la localidad y afronta su primera campaña dentro de la BRIF, un estreno marcado por una emergencia que afecta directamente a su propia comarca.

Suministros en marcha

Junto al trabajo de extinción, otra de las tareas imprescindibles es garantizar comida y bebida tanto a los efectivos como a las personas desalojadas. A esa labor se ha sumado con un dispositivo propio 'World Central Kitchen', la organización sin ánimo de lucro impulsada por el reconocido chef José Andrés.

El coordinador de la cadena de suministros, Sergio Alonso, explica que en el entorno del Cecopi reparten café, fruta y bebidas frías entre bomberos, Guardia Civil, UME y otros servicios, mientras que en los puntos de acogida preparan bocadillos y comida caliente según las necesidades del dispositivo.

Efectivos desplegados en Las Hurdes reciben fruta y otros alimentos en el puesto de World Central Kitchen.20 at 13.33.43 (1) / Toni Gudiel

La organización ha movilizado a seis personas procedentes de distintos puntos de España y cuenta además con la colaboración de restaurantes y voluntarios de la comarca. En total, entre 15 y 20 personas trabajan sobre el terreno para mantener abastecido el operativo. Ese engranaje continúa funcionando mientras la comarca avanza, poco a poco, entre los primeros regresos y una espera que todavía se prolonga para muchos afectados.