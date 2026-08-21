Cáceres examina el futuro digital de Extremadura con más de 40 expertos en IA, empleo y ciberseguridad

Cáceres pondrá en septiembre bajo la lupa algunos de los grandes cambios tecnológicos que ya están transformando la economía y el empleo en Extremadura. Inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, talento, emprendimiento e inversión protagonizarán la tercera edición del Congreso Extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica, que contará con más de 40 ponentes.

El encuentro se desarrollará bajo el lema "Activa tu potencia" y estará promovido por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. La Junta no ha concretado por el momento en la información facilitada los días exactos de celebración, aunque ha avanzado que la cita tendrá lugar durante el próximo mes de septiembre en Cáceres.

El secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, y el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, presentaron este jueves la nueva edición, que llegará en un momento en el que la administración autonómica destaca un crecimiento tanto de los servicios digitales como del peso que está adquiriendo la tecnología dentro de la economía regional.

Siete veces más trámites digitales

Según los datos expuestos por Preciado, Extremadura ha multiplicado por siete en los últimos tres años tanto los trámites digitales como las solicitudes electrónicas.

A este proceso se ha sumado la simplificación de 431 procedimientos, que habría permitido reducir un 57% los tiempos de tramitación y un 70% la documentación exigida, según las cifras facilitadas por la Junta.

"En solo tres años, Extremadura ha multiplicado por siete los trámites digitales y por siete las solicitudes electrónicas, mientras que la simplificación de 431 procedimientos ha reducido un 57% los tiempos de tramitación y un 70% la documentación exigida", señaló Preciado.

El responsable autonómico defendió que este proceso no debe medirse únicamente por el aumento de herramientas digitales. "No hablamos únicamente de más tecnología, sino de menos complejidad administrativa, mejores servicios públicos, empresas más productivas y empleo de mayor calidad y valor", afirmó.

Uno de cada cinco nuevos empleos

El peso de la tecnología en el mercado laboral será precisamente uno de los asuntos centrales del congreso. La Junta ha destacado que durante 2025 el empleo tecnológico creció ocho veces más que el empleo general en Extremadura y estuvo relacionado con cerca de uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo.

Además, según los datos presentados, los salarios dentro de este sector se sitúan un 38,5% por encima de la media.

Responsables de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital durante la presentación de la tercera edición del Congreso Extremeño de Transformación Digital. / Junta de Extremadura

"La economía digital se consolida como un nuevo motor de Extremadura", explicó Preciado, que relacionó este crecimiento con una mayor capacidad para generar puestos de trabajo cualificados y aumentar la competitividad empresarial.

También ha aumentado la productividad por trabajador ocupado. Este indicador ha pasado de 57.354 euros al inicio de la legislatura a 65.281 euros, una subida cercana al 14%.

La evolución positiva se ha extendido al sector servicios durante la primera mitad de este año. Entre enero y junio de 2026, su facturación creció un 7% en Extremadura, frente al 5,7% registrado en el conjunto del país.

La IA entra con fuerza en las empresas

La inteligencia artificial será otro de los grandes asuntos de la programación y llega al encuentro cacereño mientras aumenta su utilización en el tejido empresarial regional.

Actualmente, el 15,14% de las empresas extremeñas con diez o más trabajadores utiliza tecnologías de inteligencia artificial, una proporción que ha aumentado casi seis puntos porcentuales respecto al año anterior.

El congreso profundizará tanto en las oportunidades que ofrece esta tecnología como en otros retos asociados al proceso de digitalización. La ciberseguridad, la robótica, la búsqueda de talento especializado, el emprendimiento y la inversión formarán parte también de una programación pensada para abordar el impacto que estos cambios están teniendo en empresas, administraciones y trabajadores.

Más allá de las conferencias

La tercera edición estrenará además un formato denominado "Inmersión Digital", con el que los organizadores pretenden dar un carácter más práctico al encuentro y aumentar la participación de los asistentes.

Jesús Coslado explicó que la intención es superar un modelo basado únicamente en escuchar conferencias y facilitar que quienes participen puedan probar tecnologías, intercambiar experiencias y generar contactos profesionales.

"No queremos que el asistente sea un mero espectador; queremos que experimente la tecnología, participe, establezca contactos y salga de Potencial Digital con nuevas ideas, capacidades y oportunidades", señaló.

Con más de 40 expertos y un programa que cruzará tecnología, economía y mercado laboral, Cáceres concentrará en septiembre el debate sobre los cambios que están ganando terreno en Extremadura y sobre el papel que tendrán la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la cualificación profesional en los próximos años.