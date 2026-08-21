CCOO alerta de que la prórroga de Almaraz puede "poner patas arriba" la estrategia energética de España

La decisión de prolongar hasta 2030 la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz ha abierto un nuevo frente en el debate sobre el futuro energético de España. El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha mostrado su "suma preocupación" por la medida y ha advertido de que puede "abrir la puerta a poner patas arriba" la estrategia energética del país.

Sordo se ha pronunciado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), realizada este jueves y recogida por Europa Press, en la que ha alertado especialmente de las consecuencias que podría tener la decisión si se extiende a otras instalaciones nucleares.

"Lo contemplamos con suma preocupación porque abre la puerta también a que si hay un cambio de ciclo político definitivamente se ponga patas arriba la estrategia energética de nuestro país", ha señalado el dirigente sindical, que ha considerado que un giro de esas características supondría "el mayor error económico de España en décadas".

El secretario general de CCOO ha reclamado además al Gobierno que detalle cuál será su hoja de ruta después de la decisión adoptada sobre Almaraz. "Esa puerta ahora mismo está entreabierta y creo que el Gobierno debería explicar exactamente cuáles son sus planes", ha afirmado.

La apuesta por las renovables

Sordo ha defendido la transformación emprendida por España en materia energética y ha calificado de "gran oportunidad" medioambiental y económica la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por fuentes renovables como el viento, el sol o las mareas.

A su juicio, este proceso no solo afecta a los objetivos climáticos, sino también a la capacidad del país para atraer inversiones industriales y generar empleo. El dirigente sindical ha sostenido que una parte de la evolución favorable del mercado laboral está relacionada con nuevas inversiones que encuentran en España unas condiciones energéticas cada vez más competitivas.

La central nuclear de Almaraz, en Cáceres. / CNAT

"Buena parte de la buena marcha del empleo tiene que ver con que se están incrementando inversiones industriales que hace unas décadas solo venían a España porque se pagaban bajos salarios y ahora vienen porque España puede convertirse en potencia energética de Europa por el papel de las renovables", ha asegurado.

CCOO considera precisamente que ese posicionamiento puede verse condicionado si la continuidad de Almaraz supone el comienzo de una revisión más amplia del calendario nuclear.

El temor a una extensión a otras centrales

Sordo ha advertido de que la prórroga de Almaraz podría adquirir una dimensión diferente si termina acompañada por el alargamiento de la vida útil de otras centrales nucleares españolas.

Una decisión de ese alcance, ha señalado, podría "interrumpir o incluso revertir" el proceso de transición energética que el sindicato considera fundamental para la economía del país.

Por este motivo, CCOO ha reclamado que se mantenga un cumplimiento "estricto" de los objetivos de descarbonización establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

El máximo responsable del sindicato ha situado además el precio de la energía entre los elementos que pueden determinar la competitividad de España durante los próximos años. "Incorporar las renovables, el precio de la energía como un factor de competitividad, es la gran oportunidad que tiene la economía española, por tanto el empleo, los mejores salarios y las mejores condiciones de vida para la clase trabajadora", ha defendido.

En este contexto, Sordo ha insistido en la necesidad de mantener una política energética coherente y estable y ha advertido de que modificar las fechas previstas para el cierre de las centrales puede afectar a la credibilidad de esa estrategia y, con ella, a las inversiones en energías renovables previstas durante la próxima década.