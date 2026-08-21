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En directo | El incendio de Las Hurdes mantiene cinco alquerías desalojadas en su cuarto día y deja 4.250 hectáreas calcinadas

La mejoría permitió anoche el regreso de los vecinos a Aceitunilla, Erías y Cerezal, pero permanecen desalojadas Horcajo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa

Vídeo: Así trabajan las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) en el fuego de Las Hurdes

Vídeo: Así trabajan las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) en el fuego de Las Hurdes

Vídeo: BRIF | Foto: Toni Gudiel

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El incendio de Las Hurdes evoluciona favorablemente y ha dejado de avanzar en el entorno del río Malvellido, la línea que más preocupaba al dispositivo. La Junta ha revisado la superficie afectada de 4.800 a 4.250 hectáreas tras realizar una medición más precisa gracias a la ausencia de humo. La mejoría ha permitido el regreso de los vecinos de Aceitunilla y Erías con plena libertad, y de los de Cerezal confinados dentro del casco urbano. También se han levantado las restricciones en Nuñomoral, Avellanar y Castillo. Permanecen evacuadas Horcajo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa, mientras 163 efectivos trabajan durante la madrugada sobre los puntos calientes del perímetro.

Puedes seguir la evolución del incendio y sus consecuencias en el hilo de mensajes de a continuación.

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