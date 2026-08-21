En directo | El incendio de Las Hurdes mantiene cinco alquerías desalojadas en su cuarto día y deja 4.250 hectáreas calcinadas

La batalla de la BRIF en Las Hurdes: así ha sido una noche de trabajo extremo junto al río Malvellido

Mientras buena parte de Las Hurdes trataba de descansar después de otra jornada pendiente del fuego, los bomberos forestales seguían combatiendo el incendio de Pinofranqueado en plena madrugada. La BRIF de Pinofranqueado ha concentrado parte de sus trabajos durante la noche en la zona de Cerezal y el río Malvellido, uno de los sectores que más preocupaban al dispositivo de extinción.

Dos personas contemplan el incendio de Las Hurdes. / Toni Gudiel

Las imágenes difundidas por la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (AT_Brif) muestran la dureza de unas labores que no se detienen cuando desaparecen los medios aéreos. Con la oscuridad, en un terreno abrupto y después de jornadas de enorme desgaste físico, las brigadas han continuado actuando sobre el perímetro para aprovechar unas horas especialmente importantes antes de la llegada de un nuevo día.

«Dejándose la piel de madrugada en la zona de Cerezal, río Malvellido», ha resumido AT_Brif al mostrar el trabajo desarrollado por los bomberos forestales. Una intervención realizada precisamente en un punto que durante el jueves fue considerado una de las zonas críticas del incendio. El área comprendida entre Martilandrán y Cerezal, en torno al Malvellido, llegó a convertirse en la denominada «línea roja» del operativo, ante el riesgo de que las llamas pudieran superar ese sector y abrir nuevos frentes.

La noche ha vuelto a demostrar el papel decisivo del trabajo terrestre. Sin helicópteros ni aviones que puedan operar durante esas horas, son las cuadrillas sobre el terreno las que mantienen la presión sobre el fuego, refrescan puntos calientes, aseguran zonas ya trabajadas e intentan evitar reproducciones que puedan volver a complicar el incendio con la llegada del día.

El esfuerzo ha tenido esta vez como aliado unas condiciones meteorológicas más favorables. El incendio ha evolucionado positivamente durante las últimas horas, según trasladó el Cecopi, hasta el punto de permitir nuevas decisiones sobre las poblaciones afectadas. Un nuevo perimetraje realizado con mayor visibilidad ha situado provisionalmente la superficie quemada en unas 4.250 hectáreas, por debajo de las estimaciones anteriores.