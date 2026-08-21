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En directo | El incendio de Las Hurdes mantiene cinco alquerías desalojadas en su cuarto día y deja 4.250 hectáreas calcinadas
La mejoría permitió anoche el regreso de los vecinos a Aceitunilla, Erías y Cerezal, pero permanecen desalojadas Horcajo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa
Toni Gudiel
El incendio de Las Hurdes evoluciona favorablemente y ha dejado de avanzar en el entorno del río Malvellido, la línea que más preocupaba al dispositivo. La Junta ha revisado la superficie afectada de 4.800 a 4.250 hectáreas tras realizar una medición más precisa gracias a la ausencia de humo. La mejoría ha permitido el regreso de los vecinos de Aceitunilla y Erías con plena libertad, y de los de Cerezal confinados dentro del casco urbano. También se han levantado las restricciones en Nuñomoral, Avellanar y Castillo. Permanecen evacuadas Horcajo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa, mientras 163 efectivos trabajan durante la madrugada sobre los puntos calientes del perímetro.
Puedes seguir la evolución del incendio y sus consecuencias en el hilo de mensajes de a continuación.
Gonzalo Lillo
La reunión del Cecopi ya ha comenzado
El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se reúne desde las 9.00 horas en Pinofranqueado para analizar la evolución del incendio forestal que afecta a la comarca de Las Hurdes y revisar las medidas de protección a la población.
La reunión llega después de una noche en la que se esperaba una evolución favorable del incendio y avances en las labores de extinción, con 163 efectivos trabajando sobre el terreno.
Miguel Ángel Muñoz Rubio
La batalla de la BRIF en Las Hurdes: así ha sido una noche de trabajo extremo junto al río Malvellido
Mientras buena parte de Las Hurdes trataba de descansar después de otra jornada pendiente del fuego, los bomberos forestales seguían combatiendo el incendio de Pinofranqueado en plena madrugada. La BRIF de Pinofranqueado ha concentrado parte de sus trabajos durante la noche en la zona de Cerezal y el río Malvellido, uno de los sectores que más preocupaban al dispositivo de extinción.
Las imágenes difundidas por la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (AT_Brif) muestran la dureza de unas labores que no se detienen cuando desaparecen los medios aéreos. Con la oscuridad, en un terreno abrupto y después de jornadas de enorme desgaste físico, las brigadas han continuado actuando sobre el perímetro para aprovechar unas horas especialmente importantes antes de la llegada de un nuevo día.
«Dejándose la piel de madrugada en la zona de Cerezal, río Malvellido», ha resumido AT_Brif al mostrar el trabajo desarrollado por los bomberos forestales. Una intervención realizada precisamente en un punto que durante el jueves fue considerado una de las zonas críticas del incendio. El área comprendida entre Martilandrán y Cerezal, en torno al Malvellido, llegó a convertirse en la denominada «línea roja» del operativo, ante el riesgo de que las llamas pudieran superar ese sector y abrir nuevos frentes.
La noche ha vuelto a demostrar el papel decisivo del trabajo terrestre. Sin helicópteros ni aviones que puedan operar durante esas horas, son las cuadrillas sobre el terreno las que mantienen la presión sobre el fuego, refrescan puntos calientes, aseguran zonas ya trabajadas e intentan evitar reproducciones que puedan volver a complicar el incendio con la llegada del día.
El esfuerzo ha tenido esta vez como aliado unas condiciones meteorológicas más favorables. El incendio ha evolucionado positivamente durante las últimas horas, según trasladó el Cecopi, hasta el punto de permitir nuevas decisiones sobre las poblaciones afectadas. Un nuevo perimetraje realizado con mayor visibilidad ha situado provisionalmente la superficie quemada en unas 4.250 hectáreas, por debajo de las estimaciones anteriores.
Sandra Pérez
La prioridad: El Gasco
A lo largo de la jornada de hoy, los trabajos se concentrarán en varios puntos calientes que hay repartidos por el perímetro y dos zonas inaccesibles al norte de El Gasco, en dirección a Castilla y León. Su evolución deberá evaluarse esta mañana y el trabajo allí dependerá de que existan condiciones de seguridad para desplegar los medios terrestres y aéreos.
La prioridad es consolidar los sectores contenidos, intervenir en este frente de El Gasco y evitar que los focos secundarios obliguen a reposicionar nuevamente los medios, según explicó el vicepresidente, Abel Bautista, en el último Cecopi del jueves.
Un total de 163 efectivos ha permanecido desplegados durante la madrugada para vigilar posibles reactivaciones y rematar los sectores accesibles. Los trabajos se han concentrado especialmente en Horcajo, la línea del Malvellido y el frente que se extiende desde El Gasco hacia Castilla y León.
Sandra Pérez
Cuarto día de actividad
Buenos días. El incendio de Las Hurdes comienza su cuarto día de actividad con optimismo tras las declaraciones que realizaron ayer la presidenta y el vicepresidente de la Junta, María Guardiola y Abel Bautista. La zona que más preocupaba, entre Martilandrán y Cerezal, logró ser contenida anoche y permitió aliviar las restricciones que pesaban sobre seis poblaciones.
La mejoría ha permitido el regreso de los vecinos a Aceitunilla, Erías y Cerezal (aunque estos últimos no podrán salir del casco urbano). El Cecopi también levantó los confinamientos que permanecían vigentes en Nuñomoral, Avellanar y Castillo. Por lo tanto, cinco alquerías permanecen desalojadas a primera hora de este viernes: Horcajo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa.
Rocío Entonado Arias
Más de 160 efectivos permanecen desplegados durante la noche para atacar los puntos calientes
Un total de 163 efectivos continuará trabajando durante la madrugada en el incendio de Las Hurdes. El dispositivo se mantendrá repartido por todo el perímetro para vigilar las zonas activas, controlar posibles reactivaciones y consolidar los avances conseguidos durante la tarde.
Los trabajos nocturnos se concentrarán en los puntos calientes de Horcajo, la línea del río Malvellido y el sector norte de El Gasco, en dirección a Castilla y León. En esta última zona permanecen dos puntos activos e inaccesibles que no podrán atacarse hasta la mañana, cuando se incorporen nuevamente los medios aéreos y existan condiciones de seguridad para intervenir.
Rocío Entonado Arias
Recuperado el suministro eléctrico en todas las poblaciones afectadas
La Junta ha confirmado el restablecimiento completo del suministro eléctrico en todo el perímetro del incendio. Todas las alquerías y municipios afectados disponen nuevamente de electricidad tras los cortes registrados durante la emergencia.
Rocío Entonado Arias
Nuñomoral, Avellanar y Castillo dejan atrás el confinamiento
El Cecopi ha levantado las restricciones de movilidad en Nuñomoral, Avellanar y Castillo, cuyos habitantes pueden desplazarse ya fuera de los cascos urbanos. La limitación se había mantenido para garantizar la seguridad y dejar libres los accesos utilizados por el operativo.
Rocío Entonado Arias
Aceitunilla y Erías recuperan la libertad de movimientos
La mejoría del incendio ha permitido el regreso sin restricciones de los vecinos de Aceitunilla y Erías. Protección Civil ha organizado el desplazamiento hasta sus viviendas después de que el Cecopi haya considerado que existen condiciones de seguridad.
Rocío Entonado Arias
Cerezal recupera a sus vecinos, aunque mantiene el confinamiento urbano
Los habitantes de Cerezal han podido regresar a sus domicilios tras quedar contenido el avance del fuego en el río Malvellido. Deberán permanecer dentro del casco urbano para facilitar los movimientos de los medios de extinción y evitar el acceso a las zonas afectadas.
Rocío Entonado Arias
Cinco alquerías permanecen evacuadas durante la madrugada
Los vecinos de Horcajo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa deberán continuar fuera de sus casas. El dispositivo revisará su situación a primera hora de este viernes en función de la evolución del incendio y de los puntos calientes que permanecen activos.
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