Dispositivo estatal
El Gobierno moviliza más de 200 efectivos, cinco helicópteros y drones contra el incendio de Las Hurdes
La UME concentra el grueso del dispositivo estatal con 150 profesionales, mientras el Miteco mantiene 41 efectivos y las BRIF de Pinofranqueado y Puerto del Pico sobre el terreno
El Gobierno de España mantiene un importante despliegue en el incendio forestal de Pinofranqueado, que continúa afectando a la comarca de Las Hurdes. Según el balance difundido este viernes, 21 de agosto, al menos 213 efectivos estatales participan en el operativo entre la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Guardia Civil.
El mayor contingente corresponde a la UME, con 150 efectivos desplegados en la zona. La unidad militar dispone además de dos bulldozer, dos drones para trabajos aéreos y terrestres y un helicóptero, según los datos facilitados por el Ejecutivo.
A ellos se suman 22 agentes de la Guardia Civil, que continúan participando en el dispositivo de seguridad organizado alrededor del incendio y de las poblaciones afectadas.
El Miteco aporta otros 41 efectivos y mantiene movilizadas dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales: la BRIF de Pinofranqueado y la BRIF de Puerto del Pico, cuya activación para incorporarse al incendio se ha conocido durante la mañana de este viernes.
El dispositivo ministerial incluye también un equipo de Prevención y Análisis de Incendios Forestales, encargado de aportar información técnica sobre el comportamiento y posible evolución del fuego para facilitar la toma de decisiones durante las labores de extinción.
En cuanto a los medios aéreos, el Ministerio mantiene desplegados un avión ACO procedente de Talavera la Real, un helicóptero MIKE de Plasencia y otros tres helicópteros. Sumados al aparato de la UME, el dispositivo estatal cuenta de esta forma con al menos cinco helicópteros vinculados a las operaciones.
El refuerzo se mantiene en una jornada especialmente importante para el incendio de Pinofranqueado. Tras una noche favorable, los trabajos se concentran especialmente en el sector norte, desde El Gasco hacia arriba, y en el entorno de Martilandrán y Cerezal, además de continuar refrescando y vigilando el perímetro.
El despliegue estatal se suma a los recursos de la Junta de Extremadura y del resto de administraciones y organismos movilizados desde que comenzó un incendio que ha obligado durante los últimos días a evacuar y confinar numerosas alquerías de Las Hurdes.
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